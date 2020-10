Elisabetta Gregoraci continua a mandare segnali all’esterno della casa del GF VIP: sarebbero rivolti ad un famoso cantante, ecco chi è

Elisabetta Gregoraci è sicuramente una delle concorrenti più discusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice e showgirl è il pezzo da novanta messo in campo dal conduttore e autore del reality show Alfonso Signorini per tenere alti gli ascolti. La Gregoraci nella casa più spiata d’Italia ha iniziato una ‘conoscenza’ con Pierpaolo Pretelli, modello ed ex velino di Striscia la Notizia. La conduttrice calabrese, però, vuole andarci con i piedi di piombo e soprattutto non è ancora chiaro se il suo cuore sia libero da impegni. La storia d’amore con Flavio Briatore è tramontata da un pezzo, ma pare che la Gregoraci stia già frequentando qualcuno fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

GF VIP, i segnali di Elisabetta Gregoraci: a chi sono rivolti?

Continua la frequentazione nella casa del GF VIP tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. L’ex velino sembra essere follemente preso dalla conduttrice e showgirl calabrese, mentre quest’ultima è più restia. Il vero motivo è ancora segreto, ma pare che la Gregoraci frequenti già un uomo fuori dalla casa più spiata d’Italia. Nei giorni scorsi sono state avanzate moltissime ipotesi, ma nessuna sembra trovare credibilità. La Gregoraci, inoltre, sta mandando dei segnali all’esterno della casa, battendo le mani sul petto. A chi sono rivolti? L’ipotesi più accreditata conduce a Piero Barone, cantante de Il Volo, famoso trio della lirica italiana. La frequentazione tra la Gregoraci e il cantante de Il Volo sarebbe stata confermata anche dal giornalista Gabriele Parpiglia.

Al momento si tratta di un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze, ma i segnali inviati da Elisabetta Gregoraci potrebbero essere rivolti proprio per il famoso cantante, compagno di Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.