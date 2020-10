Elisabetta Gregoraci smascherata nel corso dell’undicesima diretta del Grande Fratello Vip: per chi sono quei segni sul petto? La verità.

Era il momento che più aspettavamo dalla puntata scorsa del Grande Fratello Vip, c’è da ammetterlo. E, finalmente, Elisabetta Gregoraci ha svelato tutta la verità. In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di alcuni segni sul petto che l’ex moglie di Flavio Briatore, ogni volta che si parla di lei e di Pierpaolo Pretelli, è solita darsi sul petto. Un messaggio in codice? Sembrerebbe proprio di si! D’altra parte, è stata la diretta interessata che, in diverse occasioni, ha ribadito di aver qualcuno che la sta aspettando al di fuori del contesto televisivo. Non sappiamo chi sia, sia chiaro. In questi giorni, lo sappiamo, sono stati fatti diversi nomi. E, qualche ora fa, ne è spuntato anche un altro completamente nuovo. Ecco. La domanda sorge spontanea: sono rivolti a lui? A svelare ogni cosa in merito è la diretta interessato. Nel corso dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, la conduttrice televisiva ha svelato tutto la verità. Ecco per chi sono!

Elisabetta Gregoraci, a chi sono rivolti quei segni sul petto? La verità

Sembrerebbe essere proprio la protagonista indiscussa di questa undicesima puntata del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci. E così, dopo un confronto con Stefania Orlando, con la quale, nei giorni scorsi, ha avuto un litigio, la conduttrice calabrese è stata chiamata in confessionale per fare chiarezza sui quei segni che è solita darsi sul petto. Ecco, ma sono rivolti a quella persona che, come dichiarato dalla diretta interessata, la sta aspettando fuori? A quanto pare, nient’affatto! Stando a quanto si apprende dalle sue parole dette in diretta televisiva in confessionale, sembrerebbe che questo ‘particolare’ gesto non sembrerebbe essere affatto dedicata ad una sola persona, bensì ad un gruppo.

‘Siamo un gruppo di quattro ragazze ed un ragazzo’, ha detto Elisabetta Gregoraci per svelare, quindi, a chi sono rivolti quei segni sul petto.

Arriva la conferma di Stefano

In questi giorni, come dicevamo precedentemente, si è parlato molto di Elisabetta Gregoraci e della sua presunta fiamma. È per questo motivo che Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza. Stando alle parole della conduttrice, quindi, l’ex moglie di Briatore ha ammesso di conoscere Piero Barone, ma di non avere avuto una storia. Invece, di Stefano ha ammesso di conoscerlo, ma non si è affatto sbilanciata!

