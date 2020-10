E’ avvenuto in diretta il chiarimento tra mamma Maria Teresa Ruta e figlia Guenda Goria, entrambe concorrenti del GF VIP. Ecco le parole scambiate nel salotto della casa di Cinecittà.

In onda questa sera di 19 ottobre c’è il Grande Fratello VIP con i suoi soliti colpi di scena. Nella casa più spiata d’Italia gli animi si fanno sempre più incandescenti: adesso vi parliamo della questione che tira in ballo Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. La giovane in confessionale ha raccontato di aver cresciuto suo fratello sola perchè la mamma, anche lei concorrente nella casa del GF VIP, è andata via per amore, lasciando i figli soli a casa. Alfonso Signorini ha mostrato la clip in diretta alla Ruta chiedendo il motivo del suo comportamento. Madre e figlia si sono rincontrate nel salotto della casa di Cinecittà in diretta ed hanno parlato a cuore aperto di quanto accaduto nel passato. La Ruta ha ammesso i suoi sbagli: ecco le parole.

GF VIP, Maria Teresa Ruta: “Non sono un buon esempio”, il chiarimento con la figlia in diretta

“Non sono un buon esempio” sono le parole di Maria Teresa Ruta a sua figlia Guenda. Questa sera di 19 ottobre, la puntata del GF VIP si è concentrata anche sulle parole della giovane concorrente dette negli ultimi giorni in confessionale che riguardano il suo passato. Maria Teresa Ruta è andata via di casa per rincorrete la sua dolce metà, Roberto, lasciando i figli. La concorrente alla figlia ha confessato: “Pensavo di essere una mamma così ingombrante quando arrivavo. Vedevo le copertine, le coprivo. Ho portato con me le vostre foto”. Guenda ha subito replicato ricordando alla mamma di aver tolto dalle pareti le foto dei suoi figli, lasciando solo quelle con Roberto. “Le nostre foto le hai tolte tutte, hai lasciato quelle con Roberto. Chi aveva bisogno era Gianni, lo sappiamo com’è” ha detto Guenda. Maria Teresa ha ammesso di non esser stata un buon esempio di madre, la figlia però l’ha subito confortata: “Oggi sei un esempio di donna, sei una donna felice e realizzata. Da figlia ho avuto vuoti profondi, le mie fragilità derivano da lì”.