Attualmente Tommaso Zorzi è un concorrente del GF Vip, ma sul suo canale social ufficiale è spuntata una foto da adolescente: com’è cambiato.

Influencer di successo, insieme a tantissimi altri personaggi dello spettacolo e non, Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti indiscussi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Entrato nella casa più spiata d’Italia nel corso della prima serata, il giovanissimo milanese ha conquistato, sin da subito, un attenzione davvero particolare. Non soltanto per la sua immensa simpatia, la voglia di divertirsi e di far divertire, ma anche per il suo carattere forte e deciso. Perché, ammettiamolo, Tommaso è molto divertente e simpatico, ma quando c’è bisogno di far sentire la sua voce, lui non si tira affatto indietro. Ecco, ma se attualmente Tommaso si mostra un giovanissimo e fascinosissimo ragazzo, siete curiosi di sapere com’era da adolescente? ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo Instagram, è spuntata una foto che lo ritrae molto più piccolo. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’era da adolescente? Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Zorzi da adolescente: com’è cambiato negli anni il concorrente del GF Vip

Sin dal momento del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha letteralmente conquistato tutti. Non soltanto il suo amato pubblico social che, lo sappiamo, lo conosce benissimo, ma anche tutti coloro che lo vedevano sul piccolo schermo per la primissima volta. Perché, nel caso in cui non lo sapeste, il buon Tommaso è un influencer molto amato e, soprattutto, super apprezzato. Seguitissimo ed amatissimo sul suo canale social ufficiale, l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip decanta di un clamore davvero pazzesco. Anche lui, dal canto suo, non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi adorati sostenitori. Come? Semplice! Condividendo incantevoli scatti e divertentissimi video. Qualche tempo fa e, quindi, ancora prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, Tommaso Zorzi ha condiviso una foto di lui da adolescente? Non soltanto, quindi, una foto da piccino, ma anche di quando era soltanto un giovanotto. Ecco, ma siete curiosi di vederlo anche voi com’era? E, soprattutto, siete curiosi di sapere come è cambiato nel corso degli anni? Diamoci uno sguardo insieme.

È proprio questa la foto che, un bel po’ di tempo fa, Tommaso Zorzi ha condiviso sul suo canale social ufficiale. In cui, da come si può chiaramente vedere, l’influencer milanese si mostra da adolescente. Ecco, ma com’è cambiato? Beh, da come vi abbiamo mostrato, sembrerebbe che il buon Zorzi non sia affatto cambiato. Certo, nello scatto, Tommaso era davvero piccolissimo, adesso, invece, è maturato. Eppure, è rimasto completamente uguale!

