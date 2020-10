In un suo ultimo post social, Giada De Blanck ha parlato di un gravissimo lutto che ha cambiato la sua vita: messaggio commovente.

Un messaggio davvero da brividi e, soprattutto, più che commovente è quello che, pochissime ore fa, Giada De Blanck ha scritto sul suo canale social ufficiale per parlare del gravissimo lutto che, moltissimi anni fa, l’ha colpita. E che, com’è giusto che sia, ha letteralmente cambiato e segnato la sua vita. Sappiamo benissimo che, sul suo profilo Instagram, la bellissima e giovanissima figlia di Patrizia De Blanck non perde mai occasione di poter far parlare di sé. E così, oltre al magnifico scatto di qualche tempo fa, di cui neanche io non abbiamo potuto fare a meno di parlarne, pochissime ore fa, la bellissima ‘contessina’ ha espresso tutto il suo dolore per una dolorosissima perdita. È il 17 Ottobre. E, purtroppo, Giada ricorda molto bene quel giorno. E, soprattutto, lo ricorda a causa di un gravissimo lutto accaduto proprio in questo giorno. È proprio per questo motivo che la figlia della contessa Patrizia, nonché attuale concorrente del GF Vip, ha voluto scrivere un messaggio da brividi. Parole che, vi assicuriamo, hanno commosso davvero tutti. Ecco tutti i dettagli.

Giada De Blanck, gravissimo lutto: le parole da brividi

‘Ovunque tu sia, io so amare fino a lì’, inizia proprio così il commovente messaggio che, qualche ora fa, Giada De Blanck ha scritto nel ricordare questo gravissimo lutto. Il 17 Ottobre, purtroppo, è una data che la contessina ricorderà per sempre. Non soltanto perché, come scritto dalla diretta interessata, è il giorno in cui è nato suo padre, ma anche perché, come un vero e proprio ‘destino beffardo’, in quello stesso giorno, purtroppo è morto. Un evento davvero tragico, da come si può chiaramente intendere. E che, com’è giusto che sia, ha letteralmente rivoluzionato, segnato e cambiato la vita della bellissima figlia di Patrizia De Blanck. E lo testimoniano, non a caso, le parole da brividi che Giada ha scritto a corredo di questo fantastico scatto che la ritrae da piccola proprio in braccio a suo padre. Parole che, come dicevamo precedentemente, sono davvero commoventi. E che, ovviamente, descrivono alla grande l’immenso dolore provato per questa dolorosissima perdita.

Delle parole, da come si può chiaramente leggere dal post riproposto in alto, che hanno commosso davvero tutti, c’è da ammetterlo. Infatti, in un vero e proprio batter baleno, la foto in questione è stata bombardata di likes e di commenti.

Questi ne sono soltanto alcuni, vi assicuriamo. In realtà, ce ne sono tantissimi altri che sottolineano quanto Giada De Blanck sia un essere davvero speciale.

