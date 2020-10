Una ex concorrente del Grande Fratello fa una clamorosa rivelazione: “Ho detto di no”, ecco di cosa si tratta e le sue parole

Una ex concorrente del Grande Fratello, tra i reality show più longevi della televisione italiana, ha fatto una clamorosa rivelazione. L’ex gieffina, infatti, ha dichiarato di aver detto di no ad un delle conduttrici più famose della tv italiana. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Grande Fratello, la rivelazione dell’ex gieffina

Roberta Beta, concorrente della prima edizione del Grande Fratello, ha rilasciato un’intervista a Il Giornale, dichiarando: “Ho detto di no anche a Maria De Filippi. Mi voleva come opinionista in una delle prime edizioni di Uomini e Donne, ma io rifiutai. Lei raddoppiò l’offerta economica, ma io rifiutai lo stesso. Da quel momento non mi cercò più“. Una rivelazione che ha veramente del clamoroso: allora – come d’altronde anche oggi – la De Filippi era una delle conduttrici più famose della televisione italiana e Uomini e Donne era uno dei dating show più in voga. La Beta, però, si sentì di rifiutare la proposta della De Filippi, nonostante la conduttrice raddoppiò la sua offerta economica. Col senno di poi, però, l’ex gieffina pare si sia pentita di aver rifiutato quell’offerta. Non tanto per una questione economica, quanto per l’importanza assunta negli anni seguenti dal programma. La De Filippi, però, non è stata l’unica a ricevere un due di picche da Roberta Beta: anche Lele Mora, infatti, si fece avanti, ma la sua offerta fu rifiutata: “Mi voleva come attrice ne Il bello delle donne“.

Riguardo alla sua esperienza al Grande Fratello, invece, Roberta Beta ha dichiarato: “È stata un’esperienza pazzesca, che rifarei domani. Magari con gli stessi concorrenti, un’edizione vent’anni dopo“. Oggi la Beta è una conduttrice radiofonica e figura anche nel parterre degli opinionisti di Barbara D’Urso.