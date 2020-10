Ora solare, lancette un’ora indietro domenica 25 ottobre: sarà l’ultima volta?

Domenica 25 ottobre scatta l’ora solare: le lancette andranno messe un’ora indietro, ma potrebbe essere l’ultima volta

Tra meno di una settimana, precisamente nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, torna l’ora solare. Bisognerà spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro, dalle tre alle due, salutando per il momento l’ora legale, che tornerà domenica 29 marzo 2021. Questa, però, potrebbe essere l’ultima volta che si dovranno spostare le lancette un’ora indietro.

L’ora solare torna il 25 ottobre: sarà l’ultima volta?

Il 25 ottobre torna l’ora solare. Lancette un’ora indietro, dalle tre alle due. Il cambio d’orario sancisce definitivamente l’arrivo dell’autunno. Le giornate, infatti, saranno più corte e il sole tramonterà prima. Farà buio prima la sera, ma ci sarà più luce il mattino. Il cambio d’ora può avere una serie di effetti collaterali sulla salute delle persone. Secondo alcuni esperti, infatti, molti fanno fatica ad abituarsi al cambio d’ora, manifestando spesso malesseri come stanchezza, irritabilità, perdita di concentrazione, nausea e inappetenza. Il cambio d’ora tornerà poi nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021.

Il 25 ottobre 2020 potrebbe essere l’ultima volta che si passa da ora legale ad ora solare. Da tempo, infatti, si discute di una possibile abolizione del cambio d’ora. Tra luglio e agosto 2018 era stata avanzata la proposta di abolizione del cambio dell’ora. L’idea era voluta fortemente dai paesi del Nord Europa, dato che, mentre in paesi come Spagna o l’Italia l’ora legale allunga effettivamente le giornate, al Nord invece, dove le giornate sono più estese, tale effetto non produce alcun beneficio. Fu lanciato allora un sondaggio, chiedendo ai cittadini dell’Unione Europea se volessero o meno tenersi l’ora legale. Al sondaggio parteciparono più di 4,6 milioni di persone. I risultati furono gratificanti: l’84% chiedeva, infatti, che il cambio d’ora venisse abolito, mantenendo solo l’orario naturale, ovvero l’ora solare. Nella discussione alla Commissione Europea, però, non è stata raggiunta una decisione univoca che accontentasse tutti i Paesi membri, per cui si è pensato addirittura di prendere una decisione a blocchi con i paesi meridionali dell’Unione Europea che avrebbero potuto tenere l’ora legale per tutto l’anno, mentre quelli settentrionali avrebbero potuto avere per 12 mesi l’ora solare. Una risposta definitiva dovrebbe arrivare il prossimo anno. Al momento l’Italia ha rifiutato l’abolizione del cambio e ha depositato una richiesta formale per mantenere il sistema in vigore, soprattutto per i vantaggi legati al risparmio di energia elettrica.