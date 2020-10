Qui aveva 12 anni, oggi è un’amatissima showgirl e partecipa a un famoso reality: avete capito di chi si tratta? E’ davvero difficile riconoscerla!

La ragazzina nella foto ha solo 12 anni, ma nel tempo poi è diventata una famosa showgirl, ballerina e attrice, amatissima dal pubblico. La riconoscete? E’ molto difficile, perché gli anni hanno cambiato un po’ i suoi lineamenti e la sua espressione, com’è normale che sia. Spesso, infatti, i personaggi del mondo dello spettacolo pubblicano scatti del passato e mostrano come sono cambiati nel tempo. La sfida è proprio quella di provare a riconoscerli. In questo caso specifico, siamo davanti a una ragazzina che oggi è diventata una bellissima donna ed è impegnata in un noto reality. Se non avete ancora capito di chi si tratta, continuate a leggere e ve lo sveliamo noi!

Qui aveva solo 12 anni, oggi è un’amatissima showgirl e si trova al momento in un famoso reality: ecco chi è

Avete riconosciuto la ragazza nella foto? Dicevamo che oggi è una bellissima donna e che sta partecipando a un noto reality. La sua più grande passione è il ballo, ma è anche una showgirl di successo, oltre a essere mamma di due splendide gemelle. Con tutti questi indizi è diventato molto più semplice indovinare di chi si tratta. Stiamo parlando, infatti, di Matilde Brandi. In questo scatto apparso sul suo profilo Instagram la Brandi aveva 12 anni ed era truccata per Carnevale o forse per uno spettacolo. I suoi capelli sono più scuri di come li porta adesso, ma gli occhi e il sorriso, se guardati con attenzione, non mentono e sono segni inequivocabili della sua identità. Grande protagonista del Grande Fratello Vip, Matilde sta facendo un percorso molto intenso, fatto di risate, divertimento e anche qualche tensione. Memorabile, infatti, la lite con Tommaso Zorzi avvenuta qualche puntata fa, ma anche i tanti screzi con Maria Teresa Ruta, sua maggiore ‘rivale’ nella casa.

Questa settimana Matilde rischia di uscire perché è finita in nomination, insieme a Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Andrea Zelletta. Chi si salverà secondo voi al televoto? E voi per chi fate il tifo?