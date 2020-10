Roberta Modigliani, eccola dopo 25 anni: la sua vita dopo Non è la Rai

Roberta Modigliani, uno dei volti più amati di Non è la Rai, trasmissione cult di Italia 1 degli anni ’90: com’è la sua vita oggi.

Tra i vari talenti lanciati da Non è la Rai, storico programma di Gianni Boncompagni dal nome non convenzionale, spiccava una ragazza che nel corso delle tre edizioni a cui prese parte, fu tra i volti più amati della trasmissione: stiamo parlando di Roberta Modigliani, capelli scuri a caschetto e grandi occhi chiari. Tra nell’esercito di ragazze reclutate dal grande regista, Roberta Ghinazzi (questo il suo vero cognome) riuscì a conquistare il pubblico grazie al suo sorriso e alla sua voce con cui interpretò canzoni famosissime, come “Maledetta Primavera” e “A parole”, testo scritto proprio dal suo pigmalione e cantata dalla grande Raffaella Carrà. Prima di Non è la Rai, la Modigliani era già apparsa all’interno di Bulli e Pupe, programma in cui si sfidavano 100 militari e 72 ragazze.

Roberta Modigliani oggi: cosa fa e com’è

Oggi Roberta Modigliani è diventata una splendida donna di 45 anni, stessi occhi ghiaccio ma capelli lunghi e rossi che le donano moltissimo. Dopo Non è la Rai, Roberta ha continuato a lavorare nel campo musicale dando vita ad un progetto di genere elettro-pop con un brano intitolato “L’amore è uguale per tutti”, uscito nel 2016. Ha inoltre recitato in diverse fiction italiane ed è molto presente sui social, dove condivide con i follower vari momenti della sua vita privata, i suoi hobby e le sue passioni tra cui gli animali.

Complimenti vivissimi a Roberta, in splendida forma nonostante il tempo che è passato.

