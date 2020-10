Selvaggia Roma, che fisico! Il costume è tutto aperto: posa da capogiro

In una delle sue ultime foto su Instagram, Selvaggia Roma sfoggia un fisico bestiale: il costume è tutto aperto e la posa da capogiro!

Siete pronti a vederla nuovamente sul piccolo schermo? Ebbene si. Stando a quanto riferito da ‘Giornalettismo’ e come, tra l’altro, vi abbiamo raccontato anche noi in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che Selvaggia Roma sia pronta a fare il suo debutto nella casa del Grande Fratello Vip. Non sappiamo, sia chiaro, quando sarà possibile ammirarla in tutta la sua bellezza sulla passerella che precede la casa più spiata d’Italia, fatto sta che, da diverse ore, non si fa altro che parlare di lei. E, d’altra parte, spulciando con attenzione le sue fotografie su Instagram e, soprattutto, vedendone alcune che sono di una bellezza davvero stratosferica, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. In uno dei suoi ultimi scatti, infatti, Selvaggia Roma sfoggia un fisico davvero bestiale in un costume tutto aperto. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme da vicino!

Selvaggia Roma, fisico bestiale: la posa è da capogiro

Solita ad aggiornare ed ‘impressionare’ i suoi sostenitori con degli scatti fotografici che racchiudono alla grande la sua immensa bellezza, pochissimi giorni fa, Selvaggia Roma ne ha condiviso un altro davvero spettacolare. In attesa di vederla sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, possiamo ammirare tutta la sua bellezza sul suo canale social ufficiale. Sempre molto attiva, il suo profilo Instagram pullula di fotografia più che incredibile. Uno degli ultimi, come dicevamo precedentemente, è stato condiviso qualche giorno fa. E, così come tutti gli altri, ha conquistato praticamente tutti. Perché? Semplice: Selvaggia Roma è bellissima. E, soprattutto, sfoggia un fisico davvero bestiale! Bando alle ciance, guardare per credere!

Con indosso un costume tutto aperto, bellezza magnetica e una posa da capogiro, Selvaggia Roma ha fatto completamente fatto perdere la sua testa a tutti i suoi numerosi ed accaniti sostenitori con questo scatto da urlo. Nonostante sia stato pubblicato il 6 Ottobre e, quindi, ad autunno inoltrato, infatti, la temperatura di Instagram, in un vero e proprio batter baleno, sarà diventata ‘rovente’. Che ne dite voi?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui