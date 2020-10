Purtroppo, Selvaggia Roma è stata la protagonista di uno spiacevole episodio sul suo account Instagram: la sua risposta è da applausi.

Un vero e proprio spiacevole episodio per Selvaggia Roma. Sempre molto attiva e, soprattutto, seguitissima sul suo canale social ufficiale, qualche ora fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente di Tempation Island, com’è solita fare, ha pubblicato una foto deliziosa e smorfiosa. E, in un vero e proprio batter baleno, è stata letteralmente prese di mira da un utente Instagram. Un commento davvero spiacevole, quello che uno dei suoi followers gli ha lasciato sotto la sua ultima foto. E che, com’è giusto che sia, ha scatenato l’immediata reazione della Roma. Appena lette queste tristi parole, infatti, la futura concorrente del GF Vip non ha potuto fare a meno di rispondere a tono. Lasciandosi andare, tra l’altro, a delle parole davvero da applausi. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Cos’è accaduto? Ecco tutti i dettagli.

Selvaggia Roma, spiacevole episodio sui social: la sua risposta è a tono

Oltre che condividere degli scatti fotografici davvero da urlo e che, soprattutto, mettono in risalto ancora di più la sua immensa bellezza, Selvaggia Roma è anche solita interagire e comunicare con i suoi adorati sostenitori. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, protagonista di uno spiacevole episodio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente di Temptation Island, non ha potuto affatto fare a meno di rispondere a tono. Qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, la Roma ha condiviso uno scatto in cui si mostra con la lingua da fuori e più che sorridente. Uno scatto, ammettiamolo sfizioso e divertente. E che, in un batter baleno, ha conquistato tutti. ‘Peccato’, per un particolare commento giunto a corredo che, immediatamente, ha scatenato la reazione di Selvaggia.

‘Non ti vedrò mai con il Covid. E sono triste per questo’, recita il commento giunto a corredo di questo ultimo scatto di Selvaggia Roma. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha suscitato la sua reazione. ‘Sei triste perché non ho il Covid? Ma stai scherzando?’, risponde a tono la Roma. Insomma, un episodio davvero spiacevole, soprattutto dati i tempi che corrono.

