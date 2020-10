Qualche ora fa, Stefano De Martino ha condiviso una foto ed ha mostrato un drastico cambio look: così non l’abbiamo mai visto prima d’ora.

Sembrerebbe proprio che questo sia un periodo ricco di novità per Stefano De Martino. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato di un nuovo progetto lavorativo davvero incredibile, ma anche perché, qualche giorno fa, l’ex marito di Stefano De Martino ha deciso di inaugurare l’arrivo dell’autunno e, quindi, del freddo con un clamoroso cambio look. La drastica decisione, chi lo segue costantemente su Instagram, è stata presa qualche giorno fa. E, pochissime ore fa, ha voluto mostrarlo nuovamente ai suoi sostenitori. Ecco, ma cosa ha deciso esattamente Stefano di fare? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, così non l’avevamo mai visto prima. Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Stefano De Martino, drastico cambio look: si è mostrato proprio così

Archiviata definitivamente la storia d’amore con Belen Rodriguez, anche perché, attualmente, la showgirl argentina è felicemente in coppia con Antonino Spinalbese, in questi ultimi giorni, Stefano De Martino sta facendo parlare di sé per il suo clamoroso cambio look. Il suo debutto nel mondo della televisione, lo sappiamo benissimo, è avvenuto tantissimi anni fa. E, rispetto all’immagine che abbiamo adesso di lui, possiamo dire che Stefano è completamente cambiato. Certo, adesso De Martino è un uomo a tutti gli effetti. Durante la sua partecipazione ad Amici, invece, era soltanto un ragazzino. Eppure, così come si è mostrato qualche ora ai suoi sostenitori, vi assicuriamo, non l’avevamo mai visto prima d’ora. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete curiosi anche voi di vederlo? Ecco tutti i dettagli.

Ebbene si. È proprio questo il clamoroso cambio ‘d’immagine’ che, per il sopraggiungere del freddo, Stefano De Martino ha voluto scegliere. Niente più barba, da come si può chiaramente vedere. Piuttosto, l’ex ballerino di Amici ha sfoggiato un delizioso baffetto. A voi piace? A noi, decisamente si!

