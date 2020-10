In attesa della puntata finale di Temptation Island, è stata data un’anticipazione choc: clamoroso, cosa accadrà ad una coppia.

A distanza di quasi sei settimane dal suo inizio, domani, Martedì 20 Ottobre, andrà in onda l’ultima ed imperdibile puntata di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti, purtroppo, è giunto al termine. E così, nel corso della puntata finale, capiremo com’è andata a finire tra le due coppie rimaste in gioco. Non soltanto, quindi, sapremo cos’è successo tra Alberto e Speranza, ma capiremo anche com’è finirà il percorso all’Is Morus Relais tra Nello e Carlotta. E, soprattutto, cos’è successo a tutte le coppie un mese dopo la fine del programma. Insomma, una puntata ricca di emozioni, c’è da ammetterlo. Anche perché, qualche ora fa, è stata resa nota un’anticipazione choc. In un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato di qualcosa che, fino a questo momento, non è mai accaduto prima. Adesso, invece, vi parleremo di qualcosa di clamoroso. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, anticipazione choc: cosa accadrà

In attesa di scoprire cosa ci riserverà la sesta ed ultima puntata di Temptation Island, qualche ora fa, è stata svelata una vera e propria anticipazione choc. Proprio sul canale Instagram del programma di Canale 5, pochissimo tempo fa, è spuntato un piccolo assaggio davvero clamoroso. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, capiremo come sono andati a finire gli ultimi due falò di confronto, ma scopriremo anche cos’è successo a tutte le coppie un mese dopo la fine del programma. Siete curiosi di sapere ogni cosa? Ovviamente, non ci resta che attendere qualche ora. Nel frattempo, però, vi lasciamo questa vera e propria anticipazione choc.

‘Un/una componente di una coppia uscirà con un/una single’, recita questa anticipazione di Temptation Island. Di chi si tratta? C’è da dire che, dati gli ultimi aggiornamenti, il popolo web è praticamente certo di cosa accadrà. Però, state attenti: nulla è come sembra! Secondo voi, quindi, chi avrà abbandonato il villaggio dell’Is Morus Relais in compagnia della single o del single conosciuto durante il suo viaggio nei sentimenti? Staremo a vedere!

