Sembrerebbe che un ex amatissimo concorrente di Temptation Island abbia finalmente ritrovato l’amore: le foto social che insinuano il dubbio.

Dapprima con il nome ‘Vero Amore’, il docu-reality delle coppie continua a riscuotere un successo davvero incredibile. E se da una parte abbiamo l’ansia e la trepidazione per il finale di stagione di quest’ultima edizione di Temptation Island, dall’altra abbiamo alcuni suoi ex concorrenti che, seppure a distanza di anni dalla loro partecipazione, continuano a far parlare di sé. Non soltanto, ad esempio, facciamo riferimento ad Alessandra De Angelis, che, qualche settimana fa, ha annunciato di essere in attesa per la terza volta di una splendida femminuccia, o anche a Fabiola Cimminella che è diventata mamma, ma anche di quest’ex concorrente che sembrerebbe aver ritrovato l’amore. Non ne abbiamo la certezza, sia chiaro. Anche perché, fino a questo momento, il diretto interessato non ha affatto proferito parola. Non ci meravigliamo affatto, sia chiaro. Soprattutto perché, durante il suo percorso a Temptation Island, l’ex concorrente si è contraddistinto per il suo carattere calmo e pacato. Eppure, stando ad alcune foto che sono apparse sul suo profilo social, sembrerebbe che il giovane abbia ritrovato l’amore dopo la storia precedente andata male. Di chi parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, l’ex concorrente ritrova l’amore: le foto social

Vi ricorderete senza alcun dubbio di lui. Stiamo parlando di Dario Loda, il giovanissimo personal trainer che, in compagnia della sua fidanzata dell’epoca Claudia Merli, ha preso parte alle seconda edizione di Temptation Island. Nel villaggio dell’Is Morus Relais con Emanuele D’Avanzo e tanti altri fidanzati, il bel Loda è stato uno dei protagonista indiscussi di quell’edizione. Anche perché, come ricorderete, la sua gelosia è stata duramente messa alla prova da un piano studiato ed architettato dalla sua fidanzata. A distanza di qualche anno dalla loro partecipazione, però, la loro storia è giunta al termine. Ma non è affatto finita qui. Stando ad alcuni scatti apparsi sul profilo social ufficiale di Dario, sembrerebbe che, dopo qualche mese dal loro ‘addio’ definitivo, l’ex concorrente di Temptation Island abbia ritrovato nuovamente l’amore. Nulla di certo, come dicevamo precedentemente. Anche perché, fino a questo momento, il personal trainer non ha affatto proferito parola. Fatto sta che, sul suo profilo Instagram ufficiale, sono apparsi diversi scatti che lo ritraggono in compagnia di una bellissima ragazza.

Non sappiamo esattamente se Dario Loda abbia ritrovato nuovamente l’amore dopo la fine della sua storia d’amore con Claudia Merli di Temptation Island. Fatto sta che in questi scatti apparsi sul suo canale social, l’ex concorrente sembrerebbe essere davvero felice e spensierato.

