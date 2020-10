Uomini e Donne, Gianni Sperti perde le staffe: “Sei un uomo di m**da”

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha perso le staffe: “Sei un uomo di m**da”, ecco cos’è successo in studio

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dating show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione quest’anno ha cambiato format, unendo i due troni, il classico e l’over. Nello studio, dunque, sono presenti sia i tronisti e corteggiatori, che le dame e i cavalieri. Gli opinionisti, invece, sono sempre Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Gianni Sperti perde le staffe

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, l’opinionista Gianni Sperti ha perso letteralmente le staffe. Al centro dello studio si sono seduti Cristina e Daniel. La loro frequentazione non è iniziata col piede giusto. La dama, infatti, nella scorsa puntata si è lamentata dei comportamenti del cavaliere, ma gli ha concesso un’altra possibilità. Dopo qualche giorno, le cose non sono assolutamente migliorate. Cristina e Daniel nella puntata di oggi hanno ufficializzato la loro rottura e la dama ha attaccato il cavaliere. Daniel non ha avuto proprio un atteggiamento da galantuomo nei confronti di Cristina ed è stato attaccato, oltre che dagli opinionisti in studio, anche da Armando Incarnato. Il cavaliere ha addirittura dichiarato: “È da prendere a schiaffi” – e poi ha aggiunto – “Non ci sono parole per lui“. Alle parole di Armando ha replicato Gianni, che ha affermato: “Ci sono parole: è un uomo di m**da“.

Di fronte alle offese ricevute da Gianni, il cavaliere ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne. È probabile che questa sia l’ultima puntata in cui Daniel figuri nello studio di Maria De Filippi. Il cavaliere è stato accusato su ogni fronte ed ha lasciato innervosito lo studio.