Chi è Alice Fabbrica: età, vita privata e dove abbiamo già visto in tv la giovane influencer che ha fatto prendere una ‘sbandata’ ad Andrea Zelletta.

Nelle ultime ore al centro della cronaca rosa è spuntato un nuovo nome: Alice Fabbrica! Parliamo di una giovane influencer che ha rilasciato un’intervista a Di Più per raccontare di episodi passati che tirano in ballo Andrea Zelletta. A quanto pare il concorrente del GF VIP ha sempre avuto un debole per la 23enne: avrebbe tradito Natalia Paragoni? “Sì” è stata la risposta di Alice. Ma in molti, incuriositi dalla vicenda, si stanno chiedendo chi è questa giovane balzata all’improvviso tra le pagine di gossip. L’avete già vista in tv, a Uomini e Donne: volete qualche delucidazione? Siete nel posto giusto: ecco tutto su Alice Fabbrica!

Chi è Alice Fabbrica: età, curiosità e dove l’abbiamo già vista

Alice Fabbrica è la giovane influencer che avrebbe fatto perder la testa, tempo fa, ad Andrea Zelletta. Nata a Milano il 30 novembre 1996 è una web influencer, showgirl e personaggio pubblico italiano. Sul web c’è un sito apposito che porta il suo nome in cui è contenuta la biografia. E’ cresciuta a Meda, in provincia di Monza e Brianza: attualmente sta concludendo gli studi universitari alla IULM di Milano. Da piccola iniziò la carriera da fotomodella e nel corso degli anni ha proseguito nel mondo della monda sfilando anche per marchi come Guess. Nel 2012 ha iniziato la sua carriera sui social e nel 2015 è arrivata la sua prima apparizione in tv partecipando come valletta al programma ‘Tanto vale’ su Nove. Nella stagione 206/2017 è approdata a Uomini e Donne come corteggiatrice di Marco Cartasegna ma il tronista scelse Federica. Alice ha partecipato a Ciao Darwin nel 2019 sfilando per la categoria Tv che vinse la puntata, guardatela qui:

Nello stesso anno ha partecipato a Saranno isolani. E’ stata anche varie volte nello studio di Barbara D’Urso in Pomeriggio Cinque per discutere su temi d’attualità.

Il suo canale Instagram conte 249 mila follower: Alice è molto attiva sui social e pubblica soprattutto immagini di sé. Ci risulta infatti difficile scoprire qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.