Andrea Zelletta è stato protagonista ieri sera nella puntata in diretta del Grande Fratello VIP. Non solo ha avuto un confronto con Franceska Pepe ma ha incontrato la sua dolce metà, Natalia Paragoni. La coppia che si è conosciuta nel programma Uomini e Donne si è ricongiunta per pochi minuti a distanza di un mese, da quando Andrea è entrato nella casa: il giovane, ex tronista, visibilmente emozionato ha iniziato a piangere una volta vista la sua Natalia. I due sembrano esser davvero innamorati l’uno dell’altra. Prima che terminasse l’incontro, Alfonso Signorini dallo studio ha fatto una domanda diretta ad Andrea: “Ti è mai venuto in mente di tradire Natalia?“. Un ‘no’ secco è stata la risposta immediata del bel Zelletta. Domanda fatta a caso quella del conduttore? Stamattina, 20 ottobre, a Mattino 5 si parla proprio del concorrente: Biagio D’Anelli, opinionista presente nello studio di Federica Panicucci, ha lanciato una vera e propria bomba.

Nello studio di Mattino 5 questa mattina di 20 ottobre si parla di Andrea Zelletta e di un presunto tradimento o possibile tale di cui nessuno era a conoscenza. Dopo l’incontro con la sua Natalia ieri sera nella casa del GF VIP, il concorrente si ritrova al centro del gossip italiano. Biagio D’Anelli nello studio di Federica Panicucci ha lanciato una bomba: “La cosa è complicata, Zelletta non è un comodino. C’è una ragazza, influencer di 23 anni di nome Alice Fabbrica, che Andrea ha conosciuto nel 2015. Da allora ad oggi le manda messaggi vocali, su Whatsapp o Instagram, e la invita a prendere un caffè. Prima di Natalia ha avuto altre fidanzate ed ha sempre contattato questa signorina. Quando ha scelto Natalia ha messo like a Alice, lei lo ha bloccato da Instagram per evitare problemi. Ho visto i messaggi, ho sentito gli audio”. Non è solo la dichiarazione di Biagio D’Anelli a rendere ‘scomoda’ la posizione di Andrea: questa mattina è uscita l’intervista sul settimanale Di Più proprio a questa ragazza!

Alice Fabbrica a Di Più: “Non mi ha dimenticata”

La giovane influencer, presunto flirt di Andrea Zelletta, ha rivelato al quotidiano Di Più che Andrea non l’ha dimenticata. Alice Fabbrica ha raccontato che secondo il suo parere Zelletta avrebbe tradito Natalia: “Nei messaggi chiedeva in continuazione di vedermi, sono io che ho detto no” sono le sue parole. L’influencer 23enne ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice ma non ha conosciuto il concorrente del GF VIP nel dating show. Si sono conosciuti sui social 5 anni fa ha raccontato: si sono anche visti per un aperitivo. Il loro ‘flirt’ terminò in seguito ad una scenata di gelosia del Zelletta.