Un asteroide potrebbe colpire la Terra: quando e i possibili rischi

Un asteroide potrebbe colpire la terra: quando è prevista la data e i possibili rischi.

E’ stato scoperto dal Palomar Observatory in California un asteroide diretto verso la Terra, noto come 2018VP1. Secondo la Nasa ha un diametro di appena due metri. A quanto pare è un oggetto molto noto proprio perchè è tra gli asteroidi con maggiori probabilità di entrare in collisione con il nostro Pianeta. Ormai sono diversi e numerosi i fenomeni naturali che ogni giorno in tutto il mondo colpiscono la terra, spesso causando anche gravi danni. La popolazione più delle volte entra in panico totale appena rilevata una notizia del genere. E’ il caso dell’asteroide che potrebbe colpire la terra tra qualche settimana. I maggiori esperti informano dell’esistenza di milioni di particelle dalle taglie più diverse. Ci sono asteroidi in grado di scatenare una vera e propria apocalisse che hanno un diametro di centinaia di metri, spesso si parla anche di chilometri. Per fortuna nessuno di questi corpi celesti è in rotta di collisione con il nostro Pianeta. La notizia dell’arrivo di un asteroide che potrebbe colpire la terra ha destato una certa preoccupazione: quando e i possibili rischi.

Un asteroide potrebbe colpire la terra: quando e quali sono i rischi

Da sempre il nostro Pianeta si trova ad affrontare i numerosi e spesso potenti fenomeni naturali che toccano il suolo e gli oceani, tra terremoti, tsunami, incendi, particelle celesti e tanti altri ancora. Proprio da pochissimo è giunta la notizia di un asteroide che potrebbe colpire la Terra. Il suo nome è 2018VP1, ed è stato scoperto dal Palomar Observatory in California nel 2018. Per fortuna però le sue dimensioni non destano preoccupazioni. Infatti, è stata rivelata una massa di qualche tonnellata e un diametro di appena due metri. Questo corpo celeste potrebbe toccare il nostro Pianeta il 2 novembre, fra meno di qualche settimana. Ma come abbiamo annunciato, è così piccolo che non c’è nessun pericolo che possa causare gravi danni.

L’astrofisico del Virtualtelescope Gianluca Masi ha rivelato che diverse volte si ha una incertezza sull’orbita, soprattutto per piccoli asteroidi come questo. “Al massimo si presenterà come un grosso bolide”, queste le parole dello specialista. Quest’ultimo ha voluto rassicurare la popolazione sul possibile impatto che comunque non sarà certamente avvertito.

