Ballando con le Stelle, ‘Ho contratto il Covid’: l’annuncio choc è appena arrivato, ecco cosa sta accadendo e a chi facciamo riferimento.

Dopo l’annuncio choc di qualche giorno fa a ‘Striscia la Notizia’, qualche ora fa, ne è giunto un altro. E, questa volta, riguarda ‘Ballando con le Stelle’. Attualmente in onda ogni Sabato sera con un team davvero incredibile, il programma di Milly Carlucci è, senza alcun dubbio, uno dei maggiori show di successo e, soprattutto, super seguitissimo. Come lo sono, tra l’altro, anche i suoi attuali concorrenti ed ex. Ecco. È proprio uno di essi che, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, ha annunciato di aver contratto il Covid-19. La sua partecipazione al programma vincente di Rai Uno risale ad un anno fa. Ed, in coppia con Raimondo Todaro, ha saputo regalare delle puntate imperdibili ed, ovviamente, super frizzanti, soprattutto per i suoi litigi con Selvaggia Lucarelli. Si, stiamo parlando proprio di lei: Nunzia De Girolamo. Proprio pochissime ore fa, l’apprezzatissimo ex deputata ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus. Ecco le sue parole.

Nunzia De Girolamo, l’ex di ‘Ballando con le Stelle’ positiva al Covid: l’annuncio

Risale a pochissime ore fa, l’annuncio di Nunzia De Girolamo in cui rivela ai suoi sostenitori di essere risultata positiva al Covid. In un brevissimo video apparso sul suo canale social ufficiale, l’ex concorrente di ‘Ballando con le Stelle’, infatti, ha raccontato che, dopo essersi recata a Benevento ed aver trascorso una serata in compagnia di una persona alla quale tiene molto e che era positiva al Coronavirus, anche lei sia risultata contagiata nei giorni seguenti. ‘Da Giovedì sono in isolamento domiciliare’, ha iniziato ha raccontare l’ex deputata sul suo canale social ufficiale. Continuando poi a dire che, purtroppo, a lei la malattia non le sta dando tregua. ‘Mi sta dando molto dolori: tosse e mal di testa. Ho iniziato anche la terapia ‘, ha continuato a dire Nunzia De Girolamo.

‘Tenete alta l’attenzione: mascherina, distanza e mascherina in caso di dubbio’, ha concluso Nunzia De Girolamo. Sottolineando, quindi, di quanto il Coronavirus esista e di quanto sia una malattia subdola. Un annuncio choc, quindi. E che, prontamente, ha scatenato la reazione dei suoi sostenitori.

Questi sono soltanto alcuni messaggi giunti a corredo del breve video. A questi auguri di una pronta guarigione, aggiungiamo anche i nostri!

