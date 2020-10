Coronavirus, Federica Pellegrini ha nuovamente aggiornato sulle sue attuali condizioni di salute, ma c’è una cattiva notizia in arrivo.

È trascorso poco meno di una settimana quando Federica Pellegrini, completamente in lacrime, ha annunciato ai suoi sostenitori di essere risultata positiva al Coronavirus. Una notizia davvero drammatica, da come si può chiaramente immaginare. E che, com’è giusto che sia, l’ha completamente spiazzata. Ed, ovviamente, addolorata. Anche perché, ancora prima che, purtroppo, risultasse positiva al Covid, la campionessa di nuoto si stava preparando in previsione della sua partenza per Budapest. E, quindi, la notizia della sua positività non soltanto le ha provocato l’isolamento domiciliare, ma anche a rinunciare alla tappa olandese. Ecco. A distanza di qualche giorno, come sta adesso Federica Pellegrini? Beh, dopo i primi giorni abbastanza altalenanti, pochissime ore fa, il giudice di ‘Italia’s Got Talent’ ha annunciato di stare decisamente meglio, ma che purtroppo anche sua madre sta iniziando ad avvertire gli stessi sintomi.

Federica Pellegrini, anche sua madre ha i sintomi del Coronavirus: l’annuncio

Come un vero e proprio appuntamento fisso con il suo diario di bordo, anche pochissime ore fa Federica Pellegrini è intervenuta sul suo canale social ufficiale. Ed ha aggiornato i suoi sostenitori delle sue attuali condizioni di salute. Non soltanto, infatti, la campionessa di nuoto ha annunciato di sentirsi molto meglio con i dolori, anche se non ha ancora recuperato olfatto e gusto, e di aver fatto un’ecografia ai polmoni, ma ha anche raccontato, purtroppo, anche di una ‘bad news’. Sua madre, che, nel frattempo, si era trasferita da lei in previsione della sua partenza per Budapest e che, appena scoperta la positività della figlia, si è messa anche lei in isolamento preventivo, sta iniziando ad avvertire i primi sintomi del Coronavirus. ‘Ha 37.4 di febbre, mal di testa e tanti dolori’, ha detto Federica Pellegrini, annunciando, quindi, questa cattiva notizia.

‘Abbiamo cercato di mantenere le distanze, di utilizzare mascherine e di stare attente, però anche lei da questa mattina ha i sintomi. Domani farà il tampone’, ha detto Federica Pellegrini qualche ora fa. In bocca al lupo ad entrambe!

