Qualche ora fa, sul suo canale Twitter ufficiale, l’attore ha annunciato di avere un linfoma: il dramma incredibile.

‘Mi è stato diagnosticato un linfoma’, inizia proprio questo il messaggio su Twitter che, pochissime ore fa, il famosissimo attore ha scritto sul suo account personale. Seguitissimo e, soprattutto, super attivissimo sul suo canale social ufficiale, la colonna portante di numerose pellicole cinematografiche non ha potuto affatto fare a meno di condividere questa drammatica notizia. Un annuncio davvero inaspettato, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha letteralmente spiazzato tutti i suoi sostenitori. Tanto è vero che, attualmente, si contano numerosi messaggi di forza ed incoraggiamento. Ai quali, com’è giusto che sia, il famoso attore non è affatto riuscito a non notare. Ovviamente, come sottolineato anche dal diretto interessato, la malattia è davvero grave. Tuttavia, la celebre star si è detto ugualmente grato e fortunato perché convinto che, dalla sua parte, ha un team di medici e dottori che lo aiuteranno alla grande in questa battaglia. La domanda, però, adesso sorge spontanea: di chi stiamo parlando esattamente? A chi, purtroppo, all’età di settanta anni, gli è stato diagnosticato un linfoma?

Confessione drammatica del famoso attore: ‘Ho un linfoma’, parole choc

La confessione drammatica, come dicevamo precedentemente, è giunta meno di ventiquattro ore fa, eppure ha avuto un eco davvero incredibile. Con alle spalle una carriera cinematografica da invidiare, il famoso attore, qualche ora fa, ha annunciato di avere un linfoma, spiazzando letteralmente tutti i suoi sostenitori. Appena appresa la notizia, infatti, gli ammiratori e sostenitori della star non hanno potuto fare a meno di dimostrare al loro beniamino tutto il loro affetto e vicinanza. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Facciamo riferimento proprio a lui: Jeff Bridges. Ebbene si. Il famoso ed apprezzatissimo attore, purtroppo, ha un linfoma. Ed è stato il diretto interessato ad annunciarlo al suo pubblico social sul suo canale Twitter ufficiale. Purtroppo, non sappiamo nient’altro. Anche perché, in questo suo ultimo post social, l’attore non si è affatto sbilanciato a svelare qualche cosa più. Fatto sta che, purtroppo, ha un tumore. Ed è per questo che, almeno per un po’, si dedicherà alla completa guarigione. ‘Sebbene il linfoma sia una malattia grave, mi sento fortunato che ho un un grande team di dottori e la prognosi è buona’, ha continuato a scrivere il buon Bridges in questo clamoroso annuncio.

Inutile a dirvi e, tra l’altro, l’abbiamo detto anche poco fa, l’annuncio dell’attore ha completamente spiazzato tutti. Tanto che, in un vero e proprio batter baleno, è stato preso d’assalto dai suoi sostenitori. In bocca al lupo!

