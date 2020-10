‘Dove Sono Oggi’, Ruben Invernizzi: com’è diventato e cosa fa adesso l’ex protagonista di Temptation Island, ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Il pubblico si ricorda certamente di lui perché è stato uno dei grandi protagonisti dell’edizione di Temptation Island del 2017. Con lui c’erano anche altri personaggi che sono rimasti nella storia del programma e hanno fatto parlare di sé anche dopo, come Nicola Panico e Sara Affi Fella, Valeria Bigella e Alessio Bruno, Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo. Insomma, un’edizione davvero forte e intensa, durante la quale però anche lui si è particolarmente distinto. Avete capito di chi parliamo? Beh, di Ruben Invernizzi, il giovane bergamasco che partecipò al programma insieme all’allora fidanzata Francesca Baroni.

I due erano fidanzati da due anni quando entrarono nei villaggi per mettere alla prova il loro amore. Francesca, infatti, non era convinta che Ruben potesse essere l’uomo adatto a lei e decise di fare quell’esperienza. Il loro percorso fu tutt’altro che semplice e alla fine, durante il falò di confronto, Ruben decise di lasciare la sua fidanzata perché non aveva gradito il suo comportamento e le sue dichiarazioni all’interno del villaggio. Contrariamente a quanto il pubblico si aspettava, viste le sue iniziali incertezze sulla relazione, fu Francesca a chiedere a Ruben un’altra opportunità. Dopo un secondo confronto, infatti, i due decisero di riprovarci e la loro storia è continuata per un anno circa, prima di chiudersi definitivamente. Oggi Francesca è molto concentrata sul suo lavoro di giornalista e conduttrice televisiva, come ha raccontato anche in un’intervista ai nostri microfoni, ma cosa fa invece Ruben? Com’è diventato? Ecco cosa sappiamo su di lui.

‘Dove Sono Oggi’, Ruben Invernizzi: ecco com’è diventato e cosa fa ora l’ex protagonista di Temptation Island

Ruben Invernizzi è stato uno dei maggiori protagonisti dell’edizione di Temptation Island di 3 anni fa, nel 2017. Il giovane si presentò insieme alla fidanazata Francesca Baroni, ma la loro storia è finita un anno dopo la fine del programma. Com’è diventato e cosa fa oggi Ruben? Di lui non si sa moltissimo, perché è stato sempre molto riservato e continua a vivere lontano dai riflettori. Grazie al suo profilo Instagram, però, è possibile ottenere qualche informazione. Anche se pubblica foto raramente e non è molto attivo sui suoi social, di tanto in tanto Ruben condivide qualche momento con i suoi oltre 140mila followers. Solitamente pubblica immagini che lo ritraggono in vacanza e con gli amici.

Stando a quello che si vede sui social, sembra che Ruben sia single, visto che le ultime foto di coppia che ha pubblicato risalgono alla sua storia con Francesca. Possiamo dire certamente che si sta dedicando molto alla sua vita e alle sue amicizie, che per lui hanno un ruolo molto importante. Da sempre appassionato di calcio e grande tifoso dell’Inter, Ruben ama anche il paracadutismo, come si vede da alcuni scatti pubblicati su Facebook. All’epoca di Temptation Island lavorava in un’azienda produttrice di caschi per moto, ma ora non possiamo affermare con certezza se sia ancora quello il suo lavoro.

Oggi Ruben si mostra sui social così e non sembra essere cambiato molto dopo la sua partecipazione a Temptation Island. Voi cosa ne pensate?