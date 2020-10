Nel corso della sua recentissima intervista, l’ex Miss Italia non ha perso occasione di raccontare il suo dramma: le parole da brividi.

Un vero e proprio dramma quello che, alcuni anni fa, l’ex Miss Italia ha vissuto. E che, nel corso della sua recentissima intervista televisiva, ha raccontato. Reduce da un’ultima esperienza sul piccolo schermo, l’apprezzatissimo personaggio televisivo è ritornato a raccontarsi. E, soprattutto, a svelare qualche dettaglio in più sulla sua vita privata pregressa ed attuale. È proprio a Silvia Toffanin e, quindi, a tutto il pubblico di ‘Verissimo’ che Manila Nazzaro ha raccontato del difficilissimo periodo vissuto negli anni scorsi. Non ci riferiamo, badate bene, all’immensa sofferenza provata dopo la separazione inaspettata dal suo ex marito, ma anche a diversi problemi di salute cheha scoperto di avere qualche anno dopo. Ci riferiamo, infatti, alla malattia autoimmune che le è stata diagnosticata nel 2013 e che, come raccontato dalla diretta interessata, le ha provocato grossissime conseguenze, ma anche quando, nello stesso momento in cui ha scoperto che il suo ex consorte stesse iniziando ad avere una nuova famiglia, ha scoperto di avere un principio di carcinoma all’utero. Ecco il racconto da brividi.

Il dramma di Manila Nazzaro: l’ex Miss Italia l’ha racconto per la prima volta

È stata una vera e propria intervista fiume quella che a cui Manila Nazzaro si è lasciata andare a Verissimo. Non soltanto, infatti, l‘ex Miss Italia ha parlato della clamorosa novità in arrivo nella sua relazione con Lorenzo Amoruso, ma anche delle difficoltà che ha vissuto negli anni scorsi. Facciamo riferimento, quindi, alla fine del suo matrimonio, della malattia autoimmune scoperta, nel 2013, alla tiroide ed, infine, alla scoperto di un principio di carcinoma all’utero. Il tutto, purtroppo, è avvenuto nello stesso anno in cui, a malincuore, ha scoperto che il suo ex marito era pronto a crearsi una nuova famiglia.

‘È stata un’ironia della sorte’, ha detto Manila Nazzaro a Verissimo, svelando, per la prima volta, il suo vero e proprio dramma. Insomma, un periodo davvero difficile, c’è da ammetterlo. Dal quale, fortunatamente, l’ex concorrente di Temptation Island ha saputo uscirne davvero alla grande.

