Enrico Brignano, ricordate il suo esordio televisivo? Così è entrato nel cuore del pubblico, ecco com’è iniziata la sua carriera.

Enrico Brignano non ha certo bisogno di presentazioni. Parliamo, infatti, di uno degli attori comici più amati in Italia. Molto attivo soprattutto in teatro, Brignano è anche un regista e attore cinematografico e televisivo molto apprezzato. E’ stato infatti presente in molti film di successo, come ‘Ex – Amici come prima’, ‘Ci vediamo domani’, ‘Tutte le vogliono’, ‘Poveri ma ricchi’, ‘Tutta un’altra vita’ e tanti altri ancora. Come regista, invece, ha fatto il suo esordio nel 2000 con il film ‘Si fa presto a dire amore’, in cui era il protagonista insieme a Vittoria Belvedere. Non solo film, però, perché Enrico Brignano ha preso parte anche a diverse serie tv e programmi televisivi. In questo periodo, ad esempio, è in tv con il suo spettacolo ‘Un’ora sola ti vorrei’, nel quale c’è anche la sua compagna Flora Canto, spesso presente nei suoi spettacoli. A lei Brignano è legato dal 2014 e la coppia ha anche una figlia, Martina, nata nel 2017. Insomma, sono anni davvero d’oro per l’attore, che lavora sempre soprattutto a teatro, dove presenta i suoi spettacoli. Ma vi ricordate qual è stato l’esordio televisivo dell’attore? Ecco come si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico.

Enrico Brignano è un amatissimo attore e regista italiano. Classe 1966, ha cominciato la sua carriera agli inizi degli anni ’90, dopo aver studiato all’Accademia per Giovani Comici fondata da Gigi Proietti. Ma ricordate qual è stato il suo esordio televisivo? Forse non tutti lo sanno, ma Brignano è stato protagonista di ‘La Sai L’Ultima?’, il noto programma per comici e barzellettieri. Enrico è stato un concorrente della prima edizione, nel 1993, presentandosi dunque come barzellettiere. Così si è fatto conoscere per la prima volta dal pubblico, anche se poi il grande successo per lui è arrivato nel 1998, quando è stato tra i protagonisti della fortunata serie tv ‘Un Medico in Famiglia’, in onda su Rai 1, nella quale vestiva i panni di Giacinto. Grazie alla fiction, Brignano si è fatto amare dalla gente e la sua carriera ha preso il volo.

Ricordavate questo retroscena sulla carriera dell’attore e regista? Forse non tutti lo sapevano, ma basta cercare qualche vecchia puntata dell’amatissima serie tv per rivederlo e godersi la sua contagiosa simpatia.