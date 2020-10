GF Vip, Tommaso Zorzi scoppia in lacrime nella Casa: “È morta da poco”, il lutto dolorosissimo per l’influencer.

Siamo abituati a vederlo allegro e sorridente: è lui la vera anima della Casa del Grande Fratello Vip 5. Ma, qualche ora fa, Tommaso Zorzi ha vissuto un momento davvero difficile. Il giovane influencer è scoppiato in lacrime in giardino, mentre tutti erano in procinto di pranzare. “È una questione mia emotiva con la lasagna, è un piatto che non riesco a mangiare perché mi faceva sempre mia nonna“, racconta Tommaso al resto dei concorrenti. Una confessione dolorosa, quella dell’influencer, che ammette di non riuscire neanche a guardare quel piatto.

GF Vip, Tommaso Zorzi scoppia in lacrime: “È un piatto di mia nonna”, il lutto dolorosissimo

“La lasagna è un piatto che non riesco proprio a mangiare, perché è un piatto di mia nonna. È morta da poco…” Queste le parole di Tommaso Zorzi che, in giardino col resto del gruppo, spiega il perché della sua reazione, durante il pranzo. L’influencer ha un vero e proprio crollo e, allontanandosi dal giardino, si lascia andare ad un pianto disperato in cucina.

Un momento davvero toccante, quello che ha visto protagonista Tommaso, al quale tutti hanno mostrato la loro vicinanza, chiedendogli se volesse mangiare altro e confortandolo. L’influencer, però, ammette di non avere più fame dopo il ricordo della nonna, scomparsa da poco.

Tommaso Zorzi tra i preferiti del pubblico

Tommaso Zorzi è, senza dubbio, uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ed uno dei più amati dal pubblico da casa: per due volte consecutive, l’influencder è stato reso immune dai telespettatori, risultando il più votato di tutti. E il suo successo è visibile anche su Instagram, dove già era seguitissimo: il suo profilo ufficiale h raggiunto il milione di followers. Insomma, tutto fa pensare che Zorzi sarà uno dei finalisti di questa edizione. E voi, state seguendo il suo percorso nella Casa?