A parlare è la bellissima Ginevra Lamborghini che ha appena esordito nel campo della musica e ha rivelato i motivi della sua assenza al matrimonio della sorella, Elettra: “Io vengo da Venere e lei da Marte”.

Ginevra Lamborghini è la sorella della famosissima Elettra che a Fanpage ha parlato del loro rapporto: “Io vengo da Venere e lei da Marte” ha raccontato. La bellissima ragazza, che ha appena esordito nel campo della musica con il brano “Scorzese”, ha rivelato qualche retroscena sul suo passato e sulla famiglia da cui proviene. Ginevra Lamborghini ha spiegato che il cognome che lei ed anche Elettra portano non ha facilitato le loro ambizioni. La giovane ha dichiarato a Fanpage di aver sempre voluto un riconoscimento per il suo talento e non per essere “figlia di”. Nonostante il padre volesse vederla lavorare in ufficio, cosa che Ginevra comunque non nega di essere contenta di fare, voleva anche inseguire i suoi sogni. Sogni che sta realizzando attraverso la musica. Ginevra Lamborghini ha parlato poi di Elettra, la famosissima sorella anche lei impegnata nel panorama musicale, che è da poco convolata a nozze e al cui matrimonio lei non ha partecipato. Ecco cosa ha detto.

Ginevra Lamborghini parla del suo rapporto con la sorella Elettra

La bellissima giovane donna ha parlato a Fanpage del suo nuovo brano appena uscito. Ginevra Lamborghini ha raccontato della profonda diversità che c’è tra lei ed Elettra, sia dal punto di vista caratteriale che artistico. Interrogata riguardo l’assenza al matrimonio di Elettra, la ragazza spiega che si è alzato un polverone inutile, gonfiato dai gossip. Ginevra Lamborghini precisa che in famiglia possono capitare dei piccoli litigi, soprattutto tra sorelle che sono così opposte, ma di voler comunque molto bene ad Elettra e di augurarle il meglio. A quanto pare, è arrivata una risposta alla domanda che tormentava i fan di entrambe le belle Lamborghini, ovvero perché Ginevra fosse assente al matrimonio della sorella. Non ci resta che scoprire come evolverà il rapporto tra loro e, soprattutto, che direzione prenderanno le loro carriere, simili eppure diversissime.

Una bella rivelazione quella di Ginevra Lamborghini, che ha spiegato chiaramente quanto voglia bene alla sorella pur essendo così diverse. Voi cosa pensate del loro rapporto e della loro carriera musicale?