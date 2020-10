Giulia De Lellis ha realmente una nuova frequentazione? L’influencer ha finalmente rotto il silenzio, ecco tutta la verità.

In questo ultimo periodo, Giulia De Lellis è finita nuovamente al centro dell’attenzione di tutti. E, soprattutto, del gossip. Terminata definitivamente la storia d’amore con Andrea Damante, si è detto che l’influencer romana avesse iniziato una nuova frequentazione. Un clamoroso colpo di scena, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, fino a questo momento, non era stato né smentito e né confermato. Fino a questo momento, avete letto proprio bene. Qualche ora fa, la bellissima Giulia, com’è solita fare, ha finalmente rotto il silenzio. Ed ha deciso di raccontare tutta la verità su questo presunto nuovo flirt che le è stato additato in questo ultimo periodo. Insomma, la De Lellis ha o non ha una nuova frequentazione? Ecco le sue parole che, finalmente, sciolgono ogni dubbio.

Giulia De Lellis ha una nuova frequentazione? La verità

Confermata la rottura, per la seconda volta, con Andrea Damante, si è detto tantissime volte che Giulia De Lellis avesse una nuova frequentazione. Il ‘fortunato’, a quanto pare, sarebbe stato Carlo Barretta. I due, stando anche a diverse notizie trapelato sul web, sembrerebbe che siano stati beccati, seppure in compagnia di altri amici, insieme. Ecco. La domanda adesso sorge spontanea: ma è davvero così? L’influencer romana, quindi, ha definitivamente voltato a pagina? A chiarire ogni cosa in merito è proprio la diretta interessata. Qualche ora fa, attraverso una serie di Instagram Stories, Giulia De Lellis ha detto tutta la verità in merito a questa presunta nuova frequentazione. Ecco le sue parole.

‘Hai una relazione con l’amico del Dama?’, recita la domanda social posta a Giulia De Lellis. Precisa e dettagliata è stata la risposta dell’influencer. ‘La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto’, ha risposto l’ex corteggiatrice a chi ha insinuato che avesse tradito Andrea Damante. ‘Faccio le cose con la testa, il cuore e la pancia, è vero. Ma con intelligenza e rispetto’, ha concluso. Insomma, sembrerebbe proprio che le parole della giovanissima romana siano abbastanza chiare, no?

E su Andrea Damante dice che…

Ma non è affatto finita qui. ‘Tormentata’ dalle domande dei suoi followers, Giulia non ha potuto affatto fare a meno di rispondere anche a chi le ha chiesto se fosse felice della nuova frequentazione di Andrea Damante.

‘La sua felicità è anche la mia’, ha scritto Giulia De Lellis a chi le ha chiesto se fosse felice che Andrea Damante si è rifatto una vita. Dal canto suo, però, il deejay veronese ha categoricamente smentito questa voce.

