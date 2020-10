Paolo Conticini, chi è Giada Parra: tutti i dettagli sulla moglie dell’attore

Paolo Conticini, concorrente dell’attuale edizione di Ballando con le stelle, ha una bellissima moglie: ecco tutti i dettagli su Giada Parra.

Paolo Conticini, attore italiano dal curriculum molto ricco, è attualmente impegnato nel talent show di Rai 1 Ballando con le stelle, dove sta riscuotendo un grande successo soprattutto presso il pubblico femminile. Sotto la guida della maestra Veera Kinnunen, il percorso di Paolo è tra i migliori dell’edizione in corso: l’ex attore di “Provaci ancora prof!” e “Un medico in famiglia” sta dimostrando doti inaspettate anche nel ballo, sorprendendo davvero tutti, giuria compresa. Oltre a cavarsela davvero bene alle prese con salsa, valzer, rumba ecc., è con la sua innata eleganza che Paolo Conticini riesce ad ammaliare perfino la pungente Selvaggia Lucarelli. Il bel Paolo è sposato dal 2013, ma sapete chi è sua moglie? Ecco tutti i dettagli su Giada Parra.

Giada Parra, tutto quello che c’è da sapere sulla moglie di Paolo Conticini

Non si conosce con esattezza la data di nascita di Giada Parra, moglie di Paolo Conticini, ma sappiamo che ha più o meno 45 anni. E’ indubbio che sia una gran bella donna: bionda, occhi chiari, un bellissimo sorriso, lineamenti delicati e un fisico che le ha permesso in passato di fare la modella e di partecipare a vari concorsi, collaborando anche con marchi di altissimo livello tra cui Gucci. La moglie di Conticini è laureata in Scienze politiche all’Università di Pisa ed oggi esercita la libera professione. Il fidanzamento tra Giada e Paolo è stato piuttosto lungo: solo dopo 20 anni, infatti, i due si sono sposati. La coppia per ora non ha figli, ma non esclude affatto di poterne avere un giorno. Il profilo dell’ex modella su Instagram è privato, ma quello Facebook è aperto al pubblico e, dalle immagini che posta, si può notare il suo grande amore per i suoi cani e per gli animali in generale.

Davvero una gran bella coppia, complimenti a Paolo Conticini e a sua moglie.

