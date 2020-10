Nel corso di quest’ultima puntata di Temptation Island abbiamo assistito al capitolo finale tra Speranza ed Alberto: com’è andata a finire.

Ci siamo: anche questa nuova edizione di Temptation Island, la seconda condotta da Alessia Marcuzzi, è giunta al suo termine. E così, dopo ben sei settimane di attesa, finalmente scopriremo com’è andata a finire tra le coppie che hanno deciso di mettere a dura prova i loro sentimenti ed, ovviamente, il loro amore. Nelle scorse puntate, ad esempio, vi abbiamo raccontato di cos’è successo tra le quattro coppie. Adesso, invece, vi parleremo di Speranza ed Alberto. I due, come raccontato abbondantemente, sono una coppia da circa sedici anni. Ed entrambi hanno deciso di partecipare al docu-reality delle coppie per dare una svolta alla loro storia. Ecco, sappiamo benissimo che il loro percorso, soprattutto quello di Alberto, non è affatto andato come Speranza avrebbe voluto. Il campano, infatti, si è particolarmente legato alla single Nunzia. Arrivando, addirittura, a baciarla nel corso del weekend da sogno. Ecco, la domanda sorge spontanea: com’è andata a finire tra di loro?

Temptation island, il capitolo finale tra Speranza ed Alberto: cos’è successo

Già nel corso della penultima puntata di Temptation Island, come tra l’altro vi abbiamo raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, abbiamo assistito ad una prima parte del falò di confronto tra Speranza ed Alberto. In occasione della puntata finale del programma di Canale 5 di Martedì 20 Ottobre, invece, abbiamo assistito al vero e proprio capitolo finale. Ecco, ma com’è andata a finire tra di loro? Certo, in un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato di una vera segnalazione choc su di loro, ma si è dimostrata reale? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il loro falò di confronto è stato davvero infuocato. Da una parte, infatti, Speranza ha tentato di capire il motivo dell’atteggiamento del suo compagno. Dall’altra parte, invece, Alberto ha tentato di giustificare il suo comportamento. ‘Un rapporto insieme non felice, non rende infelice soltanto te, ma anche me’, ha risposto il campano. Ma alla domanda precisa e schietta di Alessia Marcuzzi se avesse intenzione di uscire con lei dal programma, Alberto ha risposto senza battere ciglio: ‘Ti dico senza, perché sono coerente’. A differenza, invece, di Speranza. Che, seppure delusa ed amareggiata, ha dichiarato di essere stata pronta ad uscire con lui. ‘Di testa, ti dico di no. Ma di cuore, ti dico di si’, ha detto Speranza alla colonna portante.

Da come si può chiaramente intuire, quindi, il percorso di Speranza ed Alberto non è andato a finire bene. Il campano, infatti, ha deciso di uscire da solo.

Cos’è successo dopo?

Dopo aver deciso di lasciare il programma da solo, Alberto ha sentito l’esigenza di parlare con Nunzia, la tentatrice napoletana che lo ‘stregato’. I due, al momento, hanno detto di volersi rivedere a Napoli. Non ci resta che scoprire cos’altro accadrà tra di loro!

segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui