In questo articolo vi diciamo chi sono i genitori di Carlotta Dell’Isola, concorrente di Temptation Island, e che lavoro fanno

Carlotta Dell’Isola è una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. La ragazza, nata ad Anzio, vicino Roma, ha deciso di partecipare al reality show insieme al fidanzato Nello Sorrentino. È stata proprio Carlotta a contattare la produzione, perchè lei vorrebbe compiere il grande passo, mentre Nello opta per la convivenza. Carlotta e Nello sono senza ombra di dubbio i protagonisti in assoluto del programma. Non a caso, la produzione ha mantenuto il loro falò di confronto per ultimo. I telespettatori dunque dovranno stare sulle spine sino all’ultimo puntata e non potranno sapere com’è andata a finire il loro percorso nel villaggio delle tentazioni. Di seguito vi parliamo della romana e soprattutto dei suoi genitori.

Temptation Island, chi sono i genitori di Carlotta

Carlotta Dell’Isola – come abbiamo già detto – è nata ad Anzio, vicino Roma, ed ha ventisette anni. La romana, dopo il diploma, ha deciso di iscriversi all’università, ma nello stesso tempo lavora. La ragazza, infatti, lavora in un outlet nella sua città natale. Il suo profilo Instagram è privato, mentre su Facebook ci sono molti scatti, alcuni anche insieme al fidanzato Nello. Proprio dai social apprendiamo che è una ragazza molto sportiva, ama la musica (in particolare Tiziano Ferro) e soprattutto ama stare con la propria famiglia. Quest’ultima è composta dal padre Umberto, dalla mamma e dalla sorella. Il padre è amministratore della Udi Yatch, società che si occupa da oltre trent’anni di brokeraggio nautico e della produzione di imbarcazioni di lusso. La romana ha pubblicato parecchie foto che la ritraggono in barca e probabilmente è una delle sue passioni viaggiare o godersi le giornate in barca. Sulla mamma, invece, non abbiamo notizie, mentre riguardo alla sorella sappiamo che l’ha resa zia.

Nello, fidanzato di Carlotta, ha un rapporto speciale con i genitori della sua compagna. È stata proprio la fidanzata a raccontare il rapporto tra il padre e il fidanzato in una delle puntate di Temptation Island. La Dell’Isola ha dichiarato: “Mio padre ha fatto una promessa e per Nello ci sarà sempre“, sottolineando che, comunque dovesse andare, il padre Umberto ci sarà sempre per Nello, anche se le strade con la figlia dovessero dividersi. La mamma e il papà di Carlotta probabilmente sperano che Nello possa restare ancora in famiglia, anche se il comportamento del ragazzo all’interno del villaggio non è stato eccezionale.