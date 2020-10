Temptation Island, colpo di scena: una coppia si dice addio?

Colpo di scena a Temptation Island: una coppia si dice addio? Ecco le anticipazioni sull’ultima puntata del reality show di Canale 5

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island, reality show in onda in prima serata su Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi. Anche questa edizione è stata molto seguita dai telespettatori italiani. La trasmissione conferma di essere una delle punte di diamante della rete del Biscione. Nell’ultima puntata, oltre ai due falò di confronto, ci sarà anche il riepilogo delle coppie un mese dopo la loro esperienza nel reality show. Cosa sarà successo? Le coppie sono definitivamente ‘scoppiate’? Lo scopriremo questa sera su Canale 5.

Temptation Island, una coppia si dice addio?

Nell’ultima puntata di Temptation Island ci sarà il falò di confronto di Alberto e Speranza e soprattutto di Nello e Carlotta. Il falò della prima coppia è andato in onda già nella scorsa puntata, ma questa sera sapremo se Speranza ha deciso di uscire dal programma con il suo fidanzato oppure da single. Ricordiamo che Alberto, nei ventuno giorni di permanenza nel villaggio dei fidanzati, si è avvicinato molto alla single Nunzia, scambiandosi addirittura parecchi baci. Speranza, però, sembra ancora follemente innamorata e sarebbe addirittura pronta a perdonarlo. La scorsa puntata si è conclusa proprio con una domanda molto importante: la conduttrice Alessia Marcuzzi ha chiesto ad Alberto se lui ama ancora Speranza. Quale sarà la sua risposta?

L’altro falò, invece, riguarda la coppia formata da Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola. Anche Nello nel villaggio dei fidanzati si è divertito molto e Carlotta sembra abbastanza ostinata nei suoi confronti. In questo caso, però, sembra esserci maggiore margine di miglioramento rispetto ad Alberto e Speranza. Infine vedremo cos’è successo un mese dopo la fine del reality show e la produzione ha anticipato che ci saranno grosse sorprese: una coppia si è detta addio? Lo sapremo solo questa sera.