A Temptation Island è arrivato il momento del falò di confronto tra Nello e Carlotta, Alessia Marcuzzi non si trattiene affatto.

Dopo l’infuocato confronto finale tra Speranza ed Alberto, che, come raccontato abbondantemente in un nostro recentissimo articolo, non è affatto andato a finire bene, è il momento dell’ultimo falò tra Nello e Carlotta. I due, come ben sapete, sono fidanzati da circa sei anni. Ad hanno deciso di partecipare a Temptation Island delle coppie soprattutto su richiesta della romana. La bella Dell’Isola, come tutte le ragazze, avverte l’esigenza di sposarsi e di mettere su famiglia. A differenza, invece, del suo compagno. Che, fino a questo momento, non ci ha mai pensato. Il loro, c’è da ammetterlo, è stato un percorso molto particolare. Talvolta difficile da mangiare giù, ma ricco di momenti emozionanti. E lo è stato, badate bene, anche il loro falò di confronto finale. Infuocato come tutti gli altri, il confronto tra i due romani ha suscitato anche l’immediata reazione di Alessia Marcuzzi. Nel mentre, infatti, i due ragazzi parlavano e discutevano, la colonna portante del programma è stata costretta ad intervenire.

Temptation Island, il falò di Nello e Carlotta: Alessia Marcuzzi non si trattiene

Così come tutti gli altri confronti finale a Temptation Island, anche quello di Nello e Carlotta è stato davvero infuocato. I due, come al solito, nel corso del loro ultimo incontro, hanno avuto la possibilità di vedere i momenti salienti del loro percorso all’interno dell’Is Morus Relais. La prima è stata la romana. Che, infastidita dell’atteggiamento del suo compagno con la single Benedetta, non ha affatto potuto fare a meno di arrabbiarsi ed esprimere il suo dissenso. Dal canto suo, Nello tentava di giustificarsi, ma, come notato anche da Alessia Marcuzzi, tentava di mandare i video avanti. E, soprattutto, spingeva di vedere i video della sua compagna, ‘accantonando’, quindi, i suoi. È proprio per questo motivo che, nel mentre i due ragazzi discutevano, la padrona di casa è stata costretta ad intervenire.

‘Nello, guarda i video e cerca di capire cosa sta dicendo Carlotta’, ha iniziato a dire Alessia Marcuzzi ai due ragazzi romani. Spiegando, quindi, chiaramente cosa ha dato particolarmente fastidio a Carlotta. E, soprattutto, perché la romana è particolarmente ‘agguerrita’.

