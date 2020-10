Temptation Island, falò di confronto per Nello e Carlotta: com’è finita?

Siamo arrivati all’ultima puntata per Temptation Island, è arrivato il momento del falò di confronto per Nello e Carlotta: come finirà la loro storia?

Siamo giunti alla fine di Temptation Island, amatissimo programma che accompagna diverse coppie in un “viaggio nei sentimenti”. Nel tentativo di risolvere i loro problemi e capire quanto sia forte l’amore che li lega, fidanzati e fidanzate scelgono di trascorrere ventuno giorni lontani. Come se non bastasse, nei rispettivi villaggi si ritrovano in compagnia di ragazzi e ragazze single pronti a metterli a dura prova. Abbiamo appena visto com’è finita la storia di Speranza e Alberto. Adesso, tocca ad una coppia amatissima di Temptation Island: Nello e Carlotta, giunti al falò di confronto. Abbiamo assistito a delle immagini di Carlotta nel villaggio delle fidanzate che si confidava con Speranza. La ragazza ha affermato che è stanca di stare ad aspettare Nello, che non si impegna a fare dei progetti concreti. Si è poi ritrovata in lacrime e ha iniziato a sfogarsi, parlando da sola, affermando più volte che Nello sapeva che lei non sarebbe stata capace di perdonarlo.

Carlotta e Nello, ultimo Pinnettu prima dell’incontro

Carlotta, fidanzata di Nello, viene chiamata nel Pinnettu per assistere ad un ultimo video prima del falò di confronto a Temptation Island. Nelle immagini, Nello afferma di essersi comportato come sentiva e elogia Benedetta, la tentatrice a cui si è avvicinato, spendendo per lei parole bellissime. Dice anche che non sa come sarebbero andate le cose se non ci fossero state le telecamere. Carlotta si ritrova ad assistere ad una sorpresa che il fidanzato Nello ha organizzato per Benedetta, per il suo compleanno. I due, durante la cena, parlano della loro conoscenza e la ragazza racconta di quando Nello ha iniziato ad aprirsi con lei. Il fidanzato di Carlotta ha chiesto nello specifico quali sensazioni ha provato Benedetta. Nello si è aperto con lei a proposito della sua famiglia, ha parlato dei genitori che hanno lottato duramente per costruire qualcosa. Carlotta ha lasciato il Pinnettu chiedendosi cosa sia rimasto della sua storia con Nello: cosa accadrà al falò di confronto di Temptation Island?

Nello e Carlotta, il falò di confronto

Ritrovatisi uno di fronte all’altra, i due si sono accusati a vicenda portando a testimonianza i video mostrati da Alessia Marcuzzi. Carlotta ha esordito con un “Hai fatto schifo!” e subito ha richiesto i filmati. Nello ha continuato ad affermare che nella maggior parte dei video stava semplicemente giocando, ma la fidanzata si è mostrata davvero arrabbiatissima. A Temptation Island la tensione è alta per Nello e Carlotta durante il falò di confronto. La ragazza in particolare non ha tollerato un filmato in cui Nello parlava di cosa sarebbe accaduto se si fossero lasciati. Alessia Marcuzzi ha dovuto intervenire per calmare gli animi tra i due. Nello ha continuato ad affermare che si è dato dei limiti perché ha capito di essere innamorato di Carlotta. Al momento di guardare i filmati che riguardavano la fidanzata, ha sottolineato che lei non avrebbe dovuto lasciar avvicinare un altro ragazzo. I due si sono accusati di reciproche mancanze. Nello ha dichiarato di essere arrivato al falò di confronto di Temptation Island con l’idea di sposare Carlotta. Il giovane ha affermato di essersi messo alla prova e di amarla profondamente, di voler rimediare agli errori commessi anche in passato e darle ciò che merita.

Ad un certo punto Nello chiede di parlare da solo con Carlotta e la invita a fidarsi di lui e dargli la possibilità di dimostrarle quello che prova. Alla fine, la fidanzata cede e accetta di uscire insieme a lui, ma rifiuta categoricamente di dargli un abbraccio o un bacio. Il clima si alleggerisce e finalmente entrambi sorridono. Carlotta e Nello escono insieme “in prova” come lei ci tiene a sottolineare. Scopriremo come è andata a breve come è andata a finire tra i due!