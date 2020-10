Temptation Island, via il costume per Nunzia: lo scatto ‘bollente’ della tentatrice di Alberto Maritato.

Manca pochissimo all’ultima attesissima puntata di Temptation Island. E, tra i falò di confronto ancora da seguire, c’è quello tra Alberto e Speranza. I due, in realtà, si sono già incontrati nel corso dell’ultima puntata, ma non abbiamo ancora scoperto come è finita. Tutto, però, fa pensare che la coppia non vivrà un lieto fine. Durante la sua permanenza nel reality, infatti, Alberto ha dimostrato di essere molto interessato alla single Nunzia, con cui ha trascorso moltissimo tempo. La vicinanza tra i due si è fatta spesso ‘pericolosa’, tant’è che sono scattati più baci. Speranza, nel vedere le immagini, ha sofferto moltissimo. Ma ora tutti si chiedono: Alberto ha iniziato una nuova relazione con Nunzia? Dobbiamo attendere ancora un po’ per scoprirlo. Nel frattempo, spulciando sul profilo Instagram di Nunzia, abbiamo trovato degli scatti davvero bellissimi. Uno in particolare non è passato inosservato…Diamo un’occhiata!

Temptation Island, via il costume per Nunzia su Instagram: lo scatto ‘bollente’ della tentatrice di Alberto Maritato

Nunzia Taglialatela è una delle tentatrici più in vista di questa edizione di Temptation Island. Si, perché la bella single ha fatto letteralmente perdere la testa ad Alberto Maritato, fidanzato di Speranza Capasso. La coppia lascerà il programma da separati? Staremo a vedere. Nel frattempo, abbiamo dato un’occhiata al profilo social di Nunzia e la sua bellezza è davvero innegabile. Uno scatto in particolare, risalente a Luglio, ha infiammato i social. Nella foto, scattata al mare, Nunzia non indossa la parte superiore del costume: la temperatura si fa bollente. Date un’occhiata:

Eh si! Uno scatto che difficilmente è passato inosservato, quello che la splendida napoletana ha condiviso qualche mese fa sul suo profilo ufficiale di Instagram.

I telespettatori ora si chiedono: la frequentazione con Alberto proseguirà anche al termine della trasmissione? Non ci resta che attendere l’ultima attesissima puntata di Temptation Island! Vi aspetteranno dei falò davvero incandescenti!