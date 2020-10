‘Non voglio il teatrino’, sono proprio queste le parole di Maria De Filippi nel corso della puntata di Uomini e Donne di Martedì 20 Ottobre.

La puntata di Uomini e Donne di Martedì 20 Ottobre è iniziata in modo davvero scoppiettante. Dopo aver mostrato la reazione di Beatrice alla notizia di non essere stata portata in esterna da Davide Donadei, Maria De Filippi ha preso parola. Ed ha raccontato al tronista Gianluca De Matteis la reazione della sua corteggiatrice Camilla quando ha saputo di non poter uscire con il romano. Una reazione, rispetto a quella della giovanissima Buonocore, letteralmente diversa. E che, purtroppo, ha fatto ‘sbottare’ la padrona di casa. ‘Non voglio il teatrino’, ha detto la De Filippi, rivolgendosi al tronista Gianluca. Ecco, ma perché? Cos’è esattamente successo? E, soprattutto, qual è stata la reazione di Camilla? Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, ‘non voglio il teatrino’: Maria De Filippi non ci sta

Così come Beatrice, anche Camilla non è stata portata in esterna dal tronista Gianluca De Matteis. Ed è proprio per questo motivo che la giovanissima corteggiatrice ha avuto una durissima reazione: non presentarsi nello studio di Uomini e Donne e di affermare di essere pronta a ritornare nel programma soltanto se il romano andrà a prenderla a casa. Insomma, una reazione davvero inaspettata, c’è da ammetterlo. Che, però, ha fatto sbottare Maria De Filippi. Nel corso della puntata di Martedì 20 Ottobre di Uomini e Donne, infatti, la padrona di casa ha parlato chiaramente ai suoi tronisti. Ed ha chiaramente detto di volere evitare questi continui andirivieni tra tronista e corteggiatrici. ‘Gianluca, io con tutto il rispetto per te e il programma, io vorrei vietare di andarle a prendere’, ha detto Maria De Filippi. Sottolineando, tra l’altro, di quanto, in tutte questi anni di conduzioni, ha visto tantissime scene di questo genere.

‘Non voglio il teatrino di andarla a prendere a casa’, ha continuato a dire Maria De Filippi a Gianluca De Matteis. Cosa succederà, quindi, tra Camilla e il tronista romano? Staremo a vedere!

