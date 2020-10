Uomini e Donne, chi è Camilla Pucciarelli: ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla corteggiatrice di Gianluca De Matteis.

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti in assoluto: il dating show condotto da Maria de Filippi permette a giovani ragazzi e ragazze ed a persone più grandi d’età di conoscere ipotetiche dolci metà! Quest’anno la stagione è iniziata in maniera del tutto inedita: nonostante l’emergenza Coronavirus, la De Filippi ha deciso di unire in un unico studio Trono Over e Classico! Così grandi e più piccoli possono conoscersi tra loro nonostante la differenza d’età! Gianluca è uno dei due tronisti del trono Classico e tra le sue corteggiatrici è balzata agli occhi di tutti la bellissima Camilla. Siete curiosi di conoscere qualcosina su lei? Vi sveliamo tutto…

Uomini e Donne, Camilla Pucciarelli: età e cosa fa nella vita la corteggiatrice di Gianluca

Tra le corteggiatrici di Gianluca c’è Camilla: di cognome fa Pucciarelli ed è giunta nel programma di Maria de Filippi per conquistare il bel Gianluca de Matteis. La giovane è una classe ’95 e vive a Roma: ha dunque 25 anni. Sul suo passato non si conosce nulla essendo la corteggiatrice molto riservata: non sappiamo neanche cosa fa nella vita, che mestiere svolge. Ha un carattere forte, è una ragazza indipendente e vive da sola nella Capitale. Nel dating show ha confessato di aver avuto due storie d’amore importanti ma non ha aggiunto dettagli. Su Instagram ha raggiunto quota 4883 follower ed è piuttosto attiva. “Fiore ribelle” ha scritto come descrizione del profilo che contiene immagini personali, in cui c’è lei in posa o con le sue amiche. Le piace condividere con i suoi follower scatti dei suoi viaggi e delle sue passioni. Con il suo splendido volto, il suo bel fisico ed il suo sorriso ha catturato l’attenzione del bel Gianluca: come finirà tra loro? Non ci resta che attendere la fine del trono per scoprire con chi deciderà di uscire il bel tronista.