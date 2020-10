Uomini e Donne, ex tronista torna single: l’annuncio in diretta tv

Ex tronista di Uomini e Donne torna single: l’uomo dà l’annuncio in diretta tv e le parole della sua ex fidanzata fanno molto scalpore

Ex tronista di Uomini e Donne torna single dopo una storia d’amore molto turbolenta. L’uomo è stato ospite in una nota trasmissione televisiva insieme alla sua ex fidanzata ed ha annunciato la fine della loro relazione. Le parole della sua ex compagna, però, hanno fatto molto scalpore. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando.

Uomini e Donne, ex tronista torna single: l’annuncio

Ivan Gonzalez è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne. Lo spagnolo, dopo aver partecipato al programma televisivo nel suo paese, è sbarcato in Italia per cercare la donna della sua vita. Ivan, al termine di un lungo percorso, decise di scegliere Sonia Pattarino, ma la loro storia d’amore fu abbastanza effimera. I due, infatti, si sono lasciati dopo nemmeno un anno. In seguito, Ivan ha partecipato anche al Grande Fratello Vip in Italia e all’Isola dei Famosi in Spagna, dove pare abbia fatto perdere la testa a Paola Caruso. Nel reality show La Casa Fuerte, invece, ha conosciuto Oriana Marzoli, con la quale ha instaurato una relazione amorosa. Da giorni, però, non figurano foto della coppia sui social e i fan hanno iniziato a storcere il naso. Ivan e Oriana purtroppo non sono più fidanzati e l’annuncio è arrivato in diretta televisiva. Durante una puntata di Mujeres y Hombres, format spagnolo del programma condotto in Italia da Maria De Filippi, la coppia ha annunciato la fine della loro relazione. La Marzoli, inoltre, ha fatto alcune confessioni riguardo alla loro sfera intima che hanno fatto molto scalpore: “Non fa nulla, perchè non gli va di farlo con me. Abbiamo perso tempo“. Ivan si è difeso, dicendo che anche l’ex fidanzata era ‘scostante’ a letto.

L’ex tronista, dunque, torna nuovamente single e, a distanza di molti anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, sembra non aver ancora trovato la donna della sua vita.