Alessia Marcuzzi fa esplodere i social grazie ad uno scatto mozzafiato con gambe scoperte e scollatura pazzesca: “Troppo aggressiva?”

La bellissima Alessia Marcuzzi ha fatto esplodere i social quando ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram: “Troppo aggressiva?” ha chiesto. La splendida conduttrice sembra super carica e prontissima a tornare a Le Iene, in onda questa sera. Si è appena concluso un altro programma di cui è stata al timone, si tratta di Temptation Island di cui ieri è andata in onda l’ultima puntata. Qualche giorno fa, Alessia Marcuzzi aveva messo in allarme i fan con un annuncio spaventoso. La situazione, per fortuna, si è conclusa per il meglio. Bellissima e piena di energie, la showgirl ha ricevuto una pioggia di complimenti per una foto davvero incredibile postata qualche minuto fa. Curiosi?

Alessia Marcuzzi e lo scatto esplosivo: “Troppo aggressiva?”

Sempre elegantissima e raffinata, la celebre conduttrice è un esempio di stile. La sua bellezza acqua e sapone, confermata dagli scatti che pubblica tramite i social, sembra eterna. E proprio una delle sue foto ha creato scalpore su Instagram: gambe scoperte e scollatura pazzesca. “Troppo aggressiva?” ha chiesto Alessia Marcuzzi nella didascalia allegata. Lo scatto in questione la ritrae sul pavimento mentre indossa un abito color senape di vellutino che le lascia scoperte le gambe e dalla scollatura profonda. Un outfit davvero magnifico che mette in risalto la sua forma fisica perfetta e si sposa meravigliosamente alla sua carnagione. Una mano alzata a tenere alto il microfono e un urlo molto “rock” completano la scena, regalando una scossa energica a chiunque si soffermi ad ammirarla. Alessia Marcuzzi è davvero bellissima e questa sua versione “troppo aggressiva” ci piace moltissimo. Siete curiosi di vedere la foto di cui parliamo? Eccola.

Cosa ne pensate di questo post della celebre conduttrice? La preferite in versione “rock”? Secondo noi è sempre splendida, qualsiasi cosa indossi, poiché il suo fascino e la sua grazie sono davvero unici. Non siete d’accordo?