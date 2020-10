Alessia Marcuzzi, sapete quanti anni ha suo marito Paolo Calabresi Marconi? Ecco qual è la reale differenza d’età tra i due.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate della tv e i suoi programmi hanno sempre grande successo. In questo periodo l’abbiamo vista al timone della nuova edizione di Temptation Island, la seconda che ha condotto dopo la versione ‘vip’ del 2019. La sua simpatia e la sua grande sensibilità hanno conquistato il pubblico e Alessia è davvero una delle regine della televisione. Conduttrice de Le Iene, la scorsa settimana non è stata presente in studio perché era risultata leggermente positiva al Covid, anche se poi il tampone ha dato esito negativo. Sempre super presente e attiva anche sui social, Alessia ha spiegato i dettagli di questa situazione proprio tramite il suo profilo Instagram, dove pubblica anche diversi momenti della sua vita quotidiana e della sua famiglia. Innamoratissima dei suoi figli Tommaso e Mia, nati rispettivamente dalle relazioni con Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti, Alessia è sposata con l’imprenditore Paolo Calabresi Marconi e i due formano davvero una splendida coppia. Ma sapete quanti anni ha Paolo e che differenza d’età c’è tra i due? Non tutti lo sanno, scopriamolo insieme!

Alessia Marcuzzi, sapete quanti anni ha suo marito Paolo? Ecco qual è la loro differenza d’età

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate della tv e anche la sua vita privata finisce spesso sotto i riflettori. Negli ultimi mesi si era parlato di una presunta crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi e soprattutto di un presunto flirt con Stefano De Martino, notizia che entrambi i diretti interessati hanno smentito. Anche la crisi con il marito è risultata poi una notizia non vera, almeno a giudicare dalle foto che ultimamente Alessia ha pubblicato sui social, nelle quali si è mostrata molto unita e affiatata insieme al suo compagno di vita, del quale sembra davvero innamoratissima. Ma sapete qual è la differenza d’età tra Alessia e suo marito? Lui è nato il 17 giugno del 1964, dunque ha 56 anni. Alessia, invece, è del 1972 e a novembre compirà 48 anni.

Sono poco più di 8, dunque, gli anni che separano la Marcuzzi da suo marito. Non pochi, ma nemmeno tantissimi, e a giudicare da come i due si mostrano uniti e affiatati sui social, questa differenza per loro non ha nessun valore. Siete d’accordo anche voi?