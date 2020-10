L’abbiamo ammirata a Ballando con le stelle qualche giorno fa, dove si è esibita nonostante la caviglia malridotta: peggiora la situazione per Elisa Isoardi, l’annuncio sui social.

La bellissima conduttrice si è esibita durante la scorsa puntata di Ballando con le stelle nonostante la caviglia infortunata. Con una vistosa fasciatura che le ornava il piede, lei ha dato comunque il meglio di sé durante l’esibizione, tanto che Milly Carlucci, conduttrice del programma, l’ha elogiata personalmente. Era stata proprio lei a raccontare l’accaduto tramite i social e, in questi giorni, la situazione sembra peggiorare per Elisa Isoardi. Ha dovuto sottoporsi a diverse sedute di fisioterapia e, al momento, sembra essere bloccata a casa, costretta al riposo. Un duro colpo per lei, che ama allenarsi ogni giorno. A comunicarlo ai fan è stata proprio Elisa Isoardi attraverso un post dolcissimo in compagnia di una persona speciale.

Elisa Isoardi, la situazione non sembra migliorare

Se ieri ci aveva pensato Raimondo Todaro, suo partner a Ballando con le stelle, a spiegare la situazione tramite alcune storie sul suo profilo Instagram, adesso tocca a lei. Elisa Isoardi ha pubblicato uno scatto che la ritrae in compagnia di una persona speciale, la sua adorata zia Gabriella che considera la sua roccia. La conduttrice ha spiegato che considera i fan una famiglia e per questo motivo vuole essere sincera. Ha dichiarato che la giornata non è stata facile da affrontare e che “la situazione della caviglia non è delle migliori”. Inoltre, Elisa Isoardi è in attesa dell’arrivo della mamma, accorsa per prendersi cura di lei. La bellissima conduttrice ha chiuso il suo messaggio con un “Qui non si molla mai!” che dimostra quanta voglia abbia di tornare in pista. E vista la forza che è riuscita a dimostrare siamo certi che Elisa Isoardi uscirà da questa situazione più carica e positiva che mai!

Elisa Isoardi è un vulcano di energia e non vediamo l’ora che torni a farci sognare a Ballando con le stelle!