Billie Eilish, di che colore sono le sue scarpe: è mistero sul web

Di che colore sono le scarpe di Billie Eilish? La cantante pubblica una foto sui social e scatena la reazione dei fan

Billie Eilish è una delle cantautrici più in voga. La giovane cantante, nata a Los Angeles il 18 dicembre del 2001, è salita alla ribalta nel 2016 con il singolo Ocean Eyes, scritto da suo fratello Finneas a 14 anni. Il brano è subito diventato virale su Spotify e ad esso ha fatto seguito l’EP di debutto Don’t Smile at Me, pubblicato nell’agosto 2017, che ha raggiunto la top 15 negli Stati Uniti e in altri paesi al mondo. Nel 2019, invece, ha pubblicato l’album di debutto When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, che ha registrato un forte successo a livello globale. L’album è stato trainato da singoli come “When the Party’s Over” “Bury a Friend“. Nonostante la giovane età, la Eilish risulta essere tra le artiste più premiate del panorama musicale globale. Nel 2020 ha vinto 5 statuette dei Grammy Awards 2020, diventando la più giovane cantante di sempre e la prima artista donna in assoluto a riuscire nell’impresa in un’unica notte.

Di che colore sono le scarpe di Billie Eilish?

Ricordate “The Dress“, il tanto discusso abito che fece impazzire il web con i suoi colori a contrasto? Qualcuno lo vedeva blu e nero, altri bianco e oro. Il web impazzì e solo dopo un po’ emerse che si trattava di un particolare effetto ottico. Ebbene, a distanza di qualche anno, la sfida è nuovamente tornata sul web e a lanciarla è stata proprio Billie Eilish. La cantautrice è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta circa ventisette milioni di seguaci. In una recente stories, la cantante ha presentato le sue nuove scarpe griffate, le quali sono subito finite nel mirino dei followers. In molti, infatti, non si sono trovati d’accordo sul colore.

Di che colore sono le scarpe di Billie Eilish? Il mistero si infittisce sul web. Qualcuno le vede bianche e rosa, qualcun altro invece verde menta e rosa. Anche la cantante ha dichiarato sui social: “Anni fa indossavo queste scarpe e mio padre mi ha detto: ‘Wow, quelle scarpe sono così belle, rosa e bianche? Rosa e bianco? Oh mio Dio”, facendo riferimento al fatto che lei le vede di un altro colore. E così, a distanza di anni, il mistero torna sul web. Dopo il vestito bianco e oro o nero e azzurro, adesso ci sono le scarpe della Eilish bianche e rosa o verde menta e rosa. Voi di che colore le vedete?