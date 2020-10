Chiara Ferragni, prima foto col pancino: il ‘dettaglio’ scatena i commenti, ecco cosa hanno notato tutti i fan dell’influencer.

Chiara Ferragni è senza alcun dubbio l’influencer numero 1 in Italia ed è anche tra le prime nel mondo. Il suo profilo Instagram conta ben 21 milioni e mezzo di followers, numeri davvero da capogiro, insomma, che dimostrano il suo enorme successo. Sposata con il rapper Fedez, i due formano una splendida coppia e sono anche tra i più ‘social’ in circolazione. I ‘Ferragnez’, infatti, condividono praticamente tutto su Instagram, dai momenti di lavoro a quelli di coppia, o con il piccolo Leone. Proprio sui social la coppia ha annunciato qualche settimana fa la seconda gravidanza di Chiara, che stavolta aspetta una femminuccia. Imperdibile anche il video che la coppia ha pubblicato, nel quale si vede la reazione dei loro familiari alla notizia.

Insomma, è un momento davvero felice per Chiara, che continua ad avere un enorme successo nel suo lavoro e sta anche per diventare mamma per la seconda volta. Poco fa l’influencer ha fatto emozionare tutti con la prima foto del suo ‘pancino’, apparsa su Instagram. L’immagine è davvero imperdibile, ma c’è un ‘dettaglio’ che ha colpito i followers di Chiara, scatenando i commenti: ecco qual è.

Chiara Ferragni, spunta la prima foto col ‘pancino’: il dettaglio colpisce i followers e scatena i commenti

Chiara Ferragni è sempre super presente e attiva sui social e condivide sul suo profilo Instagram tutto quello che la riguarda. Ora che è incinta per la seconda volta, la famosissima influencer sta cominciando a pubblicare anche le immagini della sua gravidanza. Poco fa, ad esempio, ha condiviso una foto davvero imperdibile, in cui si riprende davanti allo specchio di profilo, mostrando la rotondità del suo pancino.

La foto è davvero dolcissima, anche per l’espressione felice e serena di Chiara, e ha scatenato i commenti dei followers in particolare per un ‘dettaglio’. Nella didascalia la Ferragni specifica di essere quasi a 18 settimane, dunque quasi a metà della sua gravidanza. “La piccola sta crescendo”, scrive l’influencer. In tanti, però, hanno scherzato sul fatto che, nonostante sia a metà gravidanza, Chiara sia ancora in perfetta forma.

I followers di Chiara si sono divertiti a commentare con ironia il suo psot, sottolineando la sua grande forma dopo 18 settimane di gravidanza. Avete notato anche voi la stessa cosa?