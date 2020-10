Coronavirus, come sta Federica Pellegrini: “Ce la sto mettendo tutta”; il racconto sui social.

Come ogni giorno, Federica Pellegrini aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute. La famosa nuotatrice ha contratto il Coronavirus ed oggi 21 ottobre 2020 è esattamente il suo settimo giorno di quarantena. Attraverso le stories di Instagram, la Pellegrini si è tenuta in stretto contatto con i fan, ai quali ha annunciato di essere risultata positiva al Covid sei giorni fa. Successivamente, giorno dopo giorno, la campionessa ha raccontato sintomi e sensazioni di questa spiacevole esperienza. Ma come sta, oggi, Federica Pellegrini? Ecco cosa ha dichiarato sul suo profilo social, qualche ora fa.

Coronavirus, come sta Federica Pellegrini: l’aggiornamento sulle sue condizioni di salute arriva attraverso Instagram

“Parte il settimo giorno di quarantena. Devo dire che questa mattina è stata la prima mattina che mi sarei sentita di entrare in acqua a fare allenamento quindi bene!”. Inizia così il racconto di Federica Pellegrini, che attraverso il suo profilo social aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute, dopo aver contratto il Covid-19. Nei giorni scorsi, la nuotatrice ha avuto febbre e dolori abbastanza forti, ma, come lei stessa ha dichiarato, la situazione sta migliorando: “Riesco a stare sempre più alzata, il mal di testa è sempre più lieve, quasi inesistente da ieri. Il gusto e l’olfatto non li ho ancora recuperati ma so che ci vorrà un po’. Febbre non è più comparsa dagli ultimi due giorni”. Nel video, la campionessa racconta di aver accompagnato la mamma a fare il tampone, dopo che anche lei ha manifestato i sintomi del Covid: “Sta meglio, reagisce. Le generazioni forti!”, aggiunge. Al termine del video, Federica annuncia che avrà il risultato del tampone lunedì: “Speriamo bene ragazzi, ce la sto mettendo tutta!”.

Precisando di non dare indicazioni mediche ma basandosi solo sulla sua esperienza, la Pellegrini risponde alle domande dei fan sulla differenza con una comune influenza. La nuotatrice dichiara di non aver mai avuto stanchezza fisica e dolori muscolari così forti e aggiunge: “Non ho mai dormito così tanto. I primi tre giorni avrò dormito una media di 20 ore al giorno, mai successo”. In positivo, Federica spiega che, a differenza di quando ha l’influenza, l’appetito non le è mai passato e che ha sempre fatto regolarmente colazione, pranzo e cena nei giorni scorsi.