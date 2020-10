Francesco Monte, brutta notizia per l’ex di Uomini e Donne: l’annuncio è appena arrivato; ecco cosa è successo.

È stato uno dei volti più amati di Uomini e Donne. Prima in veste di corteggiatore e poi da tronista, Francesco Monte ha fatto letteralmente innamorare il pubblico del famoso programma di Maria De Filippi. In seguito, il bel pugliese ha partecipato a vari reality, dall’isola del Famosi al GF Vip, fino ad approdare a Tale e Quale Show. È nella trasmissione di Carlo Conti che, per la prima volta, Monte dimostra di avere un gran talento nel canto, oltre che nell’arte delle imitazione. Una strada che ha deciso di proseguire: qualche mese fa, a Luglio, è uscito sul suo primo singolo “Siamo già domani”, accolto con entusiasmo dal pubblico. Ma qualche ora fa è arrivata una brutta notizia per Francesco. Ecco di cosa si tratta.

Francesco Monte, brutta notizia per l’ex di Uomini e Donne: niente Sanremo 2021 per lui

Francesco Monte al Festival di Sanremo 2021? La risposta, purtroppo, è no. L’ex tronista aveva superato con successo i primi provini per la categoria ‘Giovani’, ma non è riuscito a farcela nelle ultime selezioni, dalle quali sono stati scelti 20 candidati. Tra questi, saranno solo sei i finalisti che potranno concorrere per la vittori, sul prestigioso palco dell’Ariston. Una spiacevole notizia per Francesco Monte: quella di Sanremo poteva essere una grande occasione per immettersi definitivamente nel mondo della musica.

Tra gli esclusi, anche Giulia Molino, una delle allieve più amate dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Al momento, Francesco non ha ancora commentato l’esclusione dalla kermesse canora più famosa del nostro Paese. E a voi, sarebbe piaciuto vederlo in gara a Sanremo 2021?

Sanremo Giovani 2021, verso la finale

Tra i venti concorrenti che, invece, ce l’hanno fatta e si giocano un posto per la finale di Sanremo Giovani 2021, c’è Greta Zuccoli, che questa estate ha aperto il tour di Diodato, e il duo napoletano I Desideri. Come si sceglieranno i finalisti? Attraverso 5 puntate, in onda a partire dal 29 ottobre su Rai Uno: si tratta di “AmaSanremo”. Da 20, i concorrenti che arriveranno alla puntata finale saranno 10, per poi scegliere gli ultimi sei finalisti. Saranno loro i concorrenti ufficiali del prossimo Sanremo Giovani! Non ci resta che attendere le cinque prime serate di Rai Uno, per scoprire tutto sulla gara canora più amata di sempre.