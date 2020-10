Uomini e Donne, ecco chi è Gabriella Ester Maglione: tutto quello che c’è da sapere sulla giovane corteggiatrice di Gianluca.

Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti in Italia: Maria de Filippi permette a persone di tutte le età di trovare la sua dolce metà. La nuova stagione è stata del tutto inedita per il pubblico Mediaset: la conduttrice ha deciso di unire il Trono Classico e quello Over in un unico studio. Non sono mancati ovviamente litigi ed incomprensioni dal suo inizio fino ad oggi: alcuni giovani hanno iniziato a frequentare personaggi del parterre over. Insomma, l’amore non ha età e Maria ha deciso di dimostrarlo attraverso il suo nuovo format nel programma in onda su Canale 5 ogni pomeriggio alle 14.45, dal lunedì al venerdì! Sapete che Gianluca de Matteis, il tronista, sta conoscendo una giovane corteggiatrice davvero bella? Il 30enne sembra esser davvero preso dalla new entry. Parliamo di Gabriella Ester Maglione: i suoi colori scuri, il suo bel sorriso ed il suo bel fisico hanno attirato l’attenzione di tutti. Siete curiosi di sapere qualcosina sul suo conto? Vi sveliamo tutto.

Uomini e Donne, Gabriella Ester Maglione: età e lavoro della corteggiatrice di Gianluca

Il suo nome è Gabriella Ester Maglione ed è della provincia di Viterbo, di Telese Terme: il suo viso splendido, il suo sorriso, la sua parlantina hanno colpito non poco il tronista Gianluca. E’ nata il 29 dicembre del 1993 ed oltre ad essere una dottoressa in ostetricia è anche una ballerina di danza caraibica. Insegna infatti proprio questa disciplina nella scuola Salsa Malaguena a Viterbo. Ci sono poche informazioni sula sua vita privata ma il suo profilo Instagram è davvero super attivo e seguito. Sui social Gabriella condivide scatti di sé, del suo lavoro e dei suoi affetti. Un suo selfie ha incantato tutti: