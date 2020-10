GF VIP 5, immagini da censura: autori costretti ad intervenire

Gli autori del GF VIP 5 sono stati costretti ad intervenire: le immagini in diretta erano da censura, protagonisti Enock ed Oppini

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel vivo. Nella casa si sono formati due gruppi: da una parte quello capeggiato da Elisabetta Gregoraci, la quale ha raccolto l’eredità di Matilde Brandi, eliminata durante la scorsa puntata; dall’altra quello capeggiato dalle Rutas, Maria Teresa e Guenda Goria. Il secondo gruppo sembra essere più forte al televoto e la prima vittima è stata proprio la Brandi. Adesso a rischiare è Elisabetta Gregoraci, finita al televoto insieme a Dayane Mello e Maria Teresa Ruta. Nella casa, però, non si respira solo aria di tensione. Durante la giornata ci sono anche attimi di spensieratezza, spesso però ‘troppo esagerati’.

GF VIP 5, autori costretti a intervenire: immagini censurate

Nelle ultime ore nella casa del GF VIP 5 si è svolta una gara di ‘lato b’. I concorrenti hanno ad uno ad uno sfilato dinnanzi a Tommaso Zorzi, unico giudice (insieme a Dayane) della ‘speciale’ gara indetta nella casa più spiata d’Italia. Gli uomini hanno sfilato, mostrando le grazie donate da Madre Natura, ma Francesco Oppini e Enock Barwuah si sono spinti un po’ troppo. I due concorrenti, infatti, si sono slacciati i pantaloni e la regia è stata costretta a censurare le immagini. Gli autori del reality show sono poi intervenuti per richiamare gli inquilini della casa.

La scena è stata ovviamente ripresa dal popolo del web, sempre vigile durante la diretta del GF VIP. Il video è stato così pubblicato sui social e in breve tempo è divenuto virale. Gli autori, dunque, hanno fatto bene a censurare le immagini, dato che, in caso contrario, avrebbero fatto il giro del web, facendo precipitare il reality show in una nuova bufera mediatica.