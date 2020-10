GF Vip, Elisabetta Gregoraci, il pubblico ‘inorridisce’: la frase shock non è passata inosservata.

Sembra proprio che la bellissima Elisabetta Gregoraci continui ad essere al centro dell’attenzione e anche delle polemiche. All’interno del Grande Fratello Vip, l’ex moglie di Briatore ha riscosso grande apprezzamento, in particolar modo da parte dell’ex velino Pierpaolo Petrelli. Infatti, l’altalenante legame fra i due era sorto dopo un bacio scattato durante una prova. Da quel momento, Petrelli si è mostrato decisamente preso dalla donna e ha cercato di manifestare con gesti e sguardi il suo interesse. Purtroppo però nella puntata di lunedì 19 ottobre ci sono state diverse rivelazioni che hanno scosso decisamente l’uomo. Infatti, dopo che il pubblico ha notato dei segnali continui della donna, come rivolti a qualcuno fuori, il gossip si è acceso. Alfonso Signorini ha messo alle strette Elisabetta che ha dovuto raccontare la verità. Ma non solo, la Gregoraci in questi ultimi giorni sembra essere al centro dell’attenzione per un altro motivo, quale? Una frase shock che non è passata di certo inosservata. Entriamo nel dettaglio.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci, il pubblico ‘inorridisce’ per la frase shock

Sta facendo molto discutere, come abbiamo già annunciato, una frase shock pronunciata da Elisabetta Gregoraci all’interno del Grande Fratello Vip. Il pubblico si è decisamente schierato contro la donna, mostrandosi inorridito. Il tutto è avvenuto durante l’ultima diretta di lunedì 19 ottobre, quando l’attenzione si è concentrata sui tre nominati, proprio la Gregoraci, Dayane Mello e Maria Teresa Ruta. Al termine della puntata Elisabetta si è rivolta alla Mello pronunciando una frase shock che non è passata inosservata: “Io posso pure andare a casa, ma tu devi lavorare, ti serve”. Parole che hanno scosso i telespettatori e che hanno puntato il dito contro la donna.

Elisabetta era stata già criticata per l’atteggiamento assunto nei confronti di Pierpaolo, perchè secondo i fan del reality la donna non è affatto interessata all’ex velino. I telespettatori fin da subito avevano messo in allerta l’uomo nei giorni precedenti, mandando anche un bellissimo aereo per Petrelli, mostrando tutto l’appoggio possibile. Ancora una volta l’ex moglie di Briatore sembra essere al centro dell’attenzione e delle critiche. Questa settimana Elisabetta Gregoraci è in nomination proprio con Dayane Mello e Maria Teresa Ruta, chissà che il pubblico non decida di farla uscire dopo la frase pronunciata che ha decisamente infastidito tutti. Per scoprirlo non resta che aspettare la nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda venerdì 23 ottobre su canale 5.

