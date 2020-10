GF Vip | Guenda, ‘È bipolare’: le parole shock di Amedeo Goria

In un’intervista a Nuovo Tv, le sorprendenti rivelazioni di Amedeo Goria sulla figlia Guenda, attuale concorrente del GF Vip.

Da sempre, al Grande Fratello, i concorrenti, vip o non, hanno avuto l’occasione di analizzare la loro vita prima di entrare nella Casa e quasi sempre ognuno di loro si è trovato faccia a faccia con sé stesso ed il proprio io interiore. Questa edizione del GF Vip non fa di certo eccezione: molti scheletri negli armadi stanno venendo fuori puntata dopo puntata e dolorosi episodi del passato dei concorrenti emergono sorprendendo e facendo discutere. Nelle primissime puntate, è stato mostrato lo sfogo di Guenda Goria riguardo al rapporto con suo padre, Amedeo Goria. L’ex marito di Maria Teresa Ruta è stato accusato dalla figlia di non essere stato un padre attento e presente quanto avrebbe dovuto. Il giornalista però ha voluto dire la sua verità e lo ha fatto in un’intervista a Nuovo Tv, rivelando aspetti di sua figlia alquanto inediti. Ma cosa ha dichiarato Amedeo Goria su Guenda?

Amedeo Goria risponde alle accuse di Guenda: “Mi fa soffrire”

Amedeo Goria si è difeso raccontando tra i suoi due figli è stata proprio Guenda a ricevere più affetto da lui e dalla sua ex moglie. “Mia figlia mi fa soffrire. Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio”, ha aggiunto in modo sorprendente il giornalista sportivo che, tra l’altro, nega fermamente di non gradire le visite di Guenda a casa. Anzi, a questo proposito, Goria ha precisato che sarebbe la ragazza a sparire spesso nei suoi confronti.

Goria ha poi ammesso che l’attrazione della giovane Guenda per gli uomini più grandi di lei, secondo lui potrebbe essere dovuta proprio alla sua mancata vicinanza.

