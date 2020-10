GF Vip, un personaggio molto amato ha confessato il suo interesse per Tommaso Zorzi: ecco di chi si tratta, non immaginereste mai.

Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco meno di due mesi e i colpi di scena continuano a cogliere di sorpresa i telespettatori. Che dire, Alfonso Signorini ha scelto certamente bene i protagonisti di questa edizione, ognuno con una grande storia alle spalle. Le ultime vicende hanno posto al centro dell’attenzione Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, la coppia di amici ‘speciale’, come la donna stessa ha affermato, che ancora una volta sembra non voler sbocciare. Il tutto è iniziato con un bacio scattato per gioco durante una prova che ha mosso mari e monti nell’animo dell’ex velino. In questi ultimi giorni, sembrerebbe però essere avvenuto un avvicinamento. Nascerà qualcosa fra i due? Non resta che attendere. Tra gli altri concorrenti, spesso al centro dell’attenzione Tommaso Zorzi, ormai super amato dai telespettatori. Personaggio eccentrico e solare, ha dimostrato in questi giorni di essere una persona anche davvero molto sensibile. Infatti, proprio ieri si è lasciato andare ad un lungo pianto in ricordo della sua cara nonna, scomparsa da poco. Proprio Tommaso però sembra aver fatto breccia nel cuore di un personaggio molto amato, che ha confessato il suo interesse per l’influencer. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi!

GF Vip, un amato personaggio ha parlato del suo interesse per Tommaso Zorzi

A quanto pare Tommaso Zorzi è costantemente al centro dell’attenzione, non solo per la sua personalità schietta e per alcuni concorrenti, suoi coinquilini, considerata decisamente irriverente, ma anche perchè sembra aver fatto breccia nel cuore di molti. Il pubblico certamente lo ama considerevolmente, sempre pronto a dire la sua in ogni circostanza, senza nascondere il suo intrepido pensiero. Ma in realtà Tommaso Zorzi ha conquistato anche un personaggio molto amato che ha confessato il suo interesse per l’influencer. Secondo quanto appreso da Isa e chia, un giornalista e divulgatore scientifico alle pagine di Chi ha rivelato un interesse per Tommaso. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Stiamo parlando proprio di lui, l’amatissimo Alessandro Cecchi Paone. A quanto pare Alessandro ha svelato di aver manifestato il suo interesse per Zorzi già dai tempi di Riccanza. Anzi, Cecchi Paone ha più volte fatto capire a Tommaso di piacergli.

Sembra proprio che Tommaso Zorzi faccia strage di cuori, amatissimo da tutto il pubblico e non solo.

