GF Vip, Tommaso Zorzi sgancia la bomba: la rivelazione su Oppini

Proprio dopo pochi giorni dallo scherzo di Tommaso Zorzi che ha fatto imbestialire Oppini, l’influencer fa una confessione shock sull’amico.

La star del GF Vip 5 è senza dubbio lui, Tommaso Zorzi, l’influencer milanese che sta spopolando tra i telespettatori del reality. Mattatore indiscutibile dello show sia in puntata che nella quotidianità della Casa, carismatico, geniale e irriverente, Zorzi convince sempre di più e dimostra grandi doti da perfetto showman. Tra i suoi coinquilini, il concorrente 25enne ha stretto una forte amicizia con io figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini: i due hanno da subito trovato un’intesa ed insieme si divertono e fanno divertire. Unico momento difficile che ha messo alla prova il loro legame è stato lo scherzo di qualche giorno fa ideato da Tommaso Zorzi per il suo amico: il gieffino aveva finto di dichiararsi ad Oppini, dicendogli di essere innamorato di lui. Francesco, però, saputo che si trattava solo di uno scherzo, aveva reagito male, forse perché essendo etero e fidanzato con una ragazza al di fuori del programma, non vorrebbe ferire o deludere l’amico. Il tutto comunque si è risolto dopo un po’, i due ragazzi hanno fatto pace e continuato ad essere sereni e a ridere come prima. Ecco però che stanotte, Zorzi ha fatto una confessione inaspettata riguardo al suo rapporto con Francesco. Vediamo cosa ha rivelato.

Tommaso Zorzi su Oppini: “Non sono molto sereno”

Stanotte Francesco Oppini è andato nella stanza blu a salutare i coinquilini che dormono lì tra cui Tommaso. Quando Oppini è uscito, Tommaso si è aperto ed ha esternato un suo stato d’animo: “Non sono molto sereno. Lo vedo un po’ ambiguo, vero? Per questo sto così. Grande Fratello ti prego non sto vivendo dei bei momenti, ti prego fammi distogliere l’attenzione, fate entrare qualcuno. Dovete fare come con i cani, dovete darmi un altro osso. Mi avete nascosto il fischietto, adesso mi date la palla per cortesia? Io non ho fortuna in amore, mi ha sempre trovato l’amore, certo. Anche Guenda non ha fortuna come me, ma almeno lei quaglia, conclude qualcosa. Io nella vita passata ero sicuramente qualcuno di orrendo e quindi sto scontando il karma. Sarò stato un traditore seriale, una persona orribile, non mi merito questo destino in amore”. La Orlando, tra le amiche più affezionate a Tommaso, ha cercato di confortarlo mettendo in luce le sue qualità: “Tommy io mi innamorerei senza problemi di te. Se fossi un uomo ci proverei, te lo dico. Sei bello, intelligente, hai un sorriso pazzesco, mi piaceresti sicuro”. Zorzi ha poi insistito nella sua richiesta agli autori del programma: “Ho bisogno che entri un ragazzo per distogliermi l’attenzione. Il focus va cambiato assolutamente, altrimenti è un casino. La cosa è ambigua”.

Preoccupati i fan di Tommaso Zorzi che sui social si mostrano preoccupati per il gieffino che potrebbe soffrire per un interesse non corrisposto.

